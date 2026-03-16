बिहार राज्यसभा महासंग्राम: नितिन नवीन, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, रामनाथ ठाकुर की जीत तय, 5वीं सीट पर दूसरी वरीयता से होगा फैसला

राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को प्रथम वरीयता के 41 वोट हासिल हुए हैं. इससे इनकी जीत तय हो गई है. दूसरी ओर, भाजपा के दूसरे प्रत्याशी शिवेश राम को प्रथम वरीयता के 39 वोट हासिल हुए हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी अमरेंद्रधारी सिंह को पहली वरीयता के केवल 37 वोट मिले हैं. जाहिर है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है, जितना कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे. 5वीं सीट के लिए अब दूसरी वरीयता के मतों का महत्व बढ़ गया है. दूसरी वरीयता के मतों से तय होगा कि 5वीं सीट पर शिवेश राम जीतेंगे या फिर अमरेंद्रधारी सिंह.

महागठबंधन को बड़ा झटका सोमवार सुबह तभी लग चुका था, जब कांग्रेस के 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा था. इन 3 विधायकों के बारे में साथी विधायकों को भी कुछ खबर नहीं थी. हालांकि सभी नेता उम्मीद जताते रहे कि अभी समय है और वे रास्ते में होंगे, लेकिन ये 3 विधायक लंबे रास्ते पर निकल गए और दोपहर बाद सब कुछ साफ हो गया. कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक से भी संपर्क नहीं हो पाया. इस तरह महागठबंधन के अपने कोर वोटों में से 4 की कमी हो गई.

इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के 35 विधायकों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक दिन पहले एआईएमआईएम के साथ इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया था, जहां अख्तरुल ईमान ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी के विधायक राज्यसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को वोट देंगे. तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम को तो मना लिया, लेकिन वे अपने विधायकों को इस बाबत संतुष्ट नहीं कर पाए. यही कारण है कि उनके अपने विधायक के साथ ही कांग्रेस के 3 विधायकों ने महागठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है.

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राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन से पहले दावे और प्रतिदावे किए जा रहे थे. 3 विधायकों के सपर्क में न होने के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हमारे विधायकों को भाजपा ने चोरी कर लिया है. 13 तारीख की रात तक सभी विधायक कंफर्टेबल थे और उनसे बात हो रही थी. राजेश राम ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि 13 तारीख के बाद से हमारे तीन विधायक अनरीच हो गए. उन्होंने कहा कि भाजपा जहां भी जाती है, वोटचोरी करके सरकार बनाती है. हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को चुराती है. उन्होंने दावा किया कि हमारे विधायकों को हाउस एरेस्ट किया गया है और घर के बाहर पुलिस का पहरा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से राय विचार कर हम कार्रवाई करेंगे. यह माफ करने वाली बात नहीं है.

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