बिहार राज्यसभा चुनाव: मतदान संपन्न, 5वीं सीट पर 'खेला' होने के आसार; शाम 5 बजे से शुरू होगी गिनती

Bihar Rajya Sabha Chunav: बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान अब संपन्न हो गया है. अब शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी. वहीं, 5वीं सीट पर खेला होने के आसार नजर आ रहे हैं.
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Bihar Rajya Sabha Elections: बिहार विधानसभा में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सोमवार को मतदान चल रहा है. सुबह 9 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 4 बजे संपन्न हो गई. एनडीए के शत प्रतिशत विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया तो महागठबंधन के 4 विधायक वोटिंग से दूर रहे. इस चुनाव का सबसे दिलचस्प पहलू 5वीं सीट की जंग है, जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है.
नीतीश कुमार का ऐतिहासिक वोट
20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार भी राज्यसभा चुनाव में उतरे हैं. मुख्यमंत्री कार्यकाल के समापन और राष्ट्रीय राजनीति में नई भूमिका की शुरुआत के रूप में उनके इस कदम को देखा जा रहा है. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी चुनाव मैदान में उतरे थे.
5वीं सीट का गणित: क्रॉस वोटिंग का साया?
एनडीए की स्थिति: एनडीए (बीजेपी-जेडीयू-लोजपा रामविलास-आरएलएम) के पास 4 सीटें सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है.
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महाठबंधन का दांव: राजद उम्मीदवार एडी सिंह को ओवैसी की पार्टी (AIMIM) का समर्थन मिलने से उनकी स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन उन्हें अब भी जीत के लिए 6 और वोटों की दरकार है.
विपक्ष के 3-4 विधायक 'गायब', बढ़ी धड़कनें
मतदान के दौरान महागठबंधन खेमे से चौंकाने वाली खबरें आईं. बताया जा रहा है कि राजद का एक और कांग्रेस के 3 विधायक संपर्क से बाहर हैं. उनके मोबाइल फोन भी बंद पाए जा रहे हैं. जी बिहार के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल कहते हैं कि यदि ये विधायक अनुपस्थित रहते हैं या क्रॉस-वोटिंग करते हैं, तो तेजस्वी यादव का दांव फेल हो सकता है और एनडीए बाजी मार सकता है.
किंगमेकर की भूमिका में ओवैसी
ओवैसी की पार्टी AIMIM ने पहले ही आरजेडी उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय से सीधा हो गया था.
शाम 5 बजे से होगी गिनती
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी. सबसे पहले प्रथम वरीयता प्राप्त वोटों की काउंटिंग होगी और उसके बाद दूसरी वरीयता प्राप्त वोटों की. इस चुनाव में दूसरी वरीयता के वोट निर्णायक हो सकते हैं.