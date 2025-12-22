Advertisement
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: क्या जेडीयू में अगले RCP सिंह साबित होंगे रामनाथ ठाकुर, हरिवंश नारायण सिंह के साथ क्या होगा?

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने वाली हैं और इन पर चुनाव होने हैं. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर भी शामिल हैं. सीएम नीतीश कुमार को तीसरा टर्म देने की आदत नहीं है. अब देखना होगा कि हरिवंश नारायण बाबू और रामनाथ ठाकुर के साथ क्या होगा?

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:54 PM IST

Trending Photos

रामनाथ ठाकुर-हरिवंश नारायण सिंह
रामनाथ ठाकुर-हरिवंश नारायण सिंह

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें एनडीए के सामने महागठबंधन को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. हालांकि, महागठबंधन को जल्द ही इस हार का बदला लेने का मौका मिलने वाला है. दरअसल, अगले साल यानी 2026 के अप्रैल महीने में एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन आमने-सामने होंगे. बता दें कि अप्रैल 2026 में बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने वाली हैं और इन पर चुनाव होने हैं. बिहार विधानसभा के अंकगणित के हिसाब से राज्यसभा की एक सीट के लिए 48 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती है और महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक ही हैं. इस तरह से चार सीटों पर एनडीए को खुला मैदान मिल रहा है, लेकिन पांचवी सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा. इस एक सीट के लिए दोनों गठबंधनों की अग्निपरीक्षा होगी. राज्यसभा की पांचवीं सीट के लिए दोनों ही पक्षों को एक ओर जहां अपने विधायकों को टूटने से बचाना होगा तो वहीं दूसरे खेमे में सेंधमारी के लिए रणनीति तैयार करनी होगी.

पांचवी सीट के लिए एनडीए में घमासान?

एनडीए का पलड़ा जरूर भारी दिख रहा है, लेकिन पांचवी सीट के लिए यहां भी दरार पड़ सकती है. इस सीट के लिए एनडीए के तीन घटक दलों में घमासान देखने को मिल रही है. बता दें कि अप्रैल 2026 में राजद के प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह के अलावा जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने वाला है. राजद की सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, जबकि जेडीयू को उसकी सिटिंग वापस मिलेंगी. बीजेपी अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ पवन सिंह को उच्च सदन भेजने की तैयारी कर रही है. वहीं रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट इस बार चिराग पासवान को मिल सकती है और इस सीट से चिराग अपनी मां को उच्च सदन भेज सकते हैं. जबकि हम संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी एक सीट चाहते हैं.

क्या अगले आरसीपी सिंह साबित होंगे रामनाथ ठाकुर?

वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आजतक जेडीयू के किसी भी नेता को तीसरा मौका नहीं दिया है. लिहाजा, हरिवंश बाबू और रामनाथ ठाकुर की किस्मत भी दांव लगी है क्योंकि यह दोनों नेता अपना दूसरा टर्म पूरा करेंगे. हरिवंश बाबू वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं वहीं रामनाथ ठाकुर केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं. अगर नीतीश कुमार अपने सिद्धांत पर अडिग रहें तो रामनाथ ठाकुर भी अगले आरसीपी सिंह साबित हो सकते हैं तो वहीं हरिवंश बाबू पर भी सियासी संकट आ सकता है. दरअसल, साल 2022 में आरसीपी सिंह भी जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री थे. इसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा का तीसरा टर्म नहीं दिया था. इस कारण से वे मोदी सरकार से भी बाहर हो गए थे. इसी कारण गुस्से में उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी बनाई थी. बिहार चुनाव से पहले उन्होंने प्रशांत किशोर की जन सुराज ज्वाइन कर ली थी. 

