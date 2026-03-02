बिहार राज्यसभा का नंबर गेम: ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक और 5वीं सीट के लिए तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी, क्या मिलेगी जीत की गारंटी?

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन में केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन किसी भी दल या गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं. अभी तक केवल एक नाम मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है और वो नाम है राजद नेता तेजस्वी यादव का. चर्चा इस बात की है कि तेजस्वी यादव राज्यसभा चुनाव की 5वीं सीट पर प्रत्याशी बन सकते हैं. हालांकि माना जा रहा है कि जीत की गारंटी की स्थिति में ही तेजस्वी यादव खुद के लिए इतना बड़ा जोखिम मोल लेना चाहेंगे. जीत की गारंटी नहीं होने की स्थिति में वे पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को प्रत्याशी बना सकते हैं. बताया जा रहा है कि हाल ही में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से उनकी मीटिंग हुई है. अंदरखाने यह दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो AIMIM की ओर से समर्थन मिलना तय है. बाकी किसी नेता के नाम पर शायद ही ओवैसी की पार्टी राजद या फिर महागठबंधन का समर्थन करे. हालांकि मुलाकात के बाद अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्यसभा में उनकी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और इसी के लिए उन्होंने महागठबंधन का समर्थन मांगा है.

2029 तक विपक्ष के लिए बिहार में कोई मौका नहीं

पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव खुद ही राज्यसभा चुनाव में उतरने की सोच रहे हैं और अगर वे जीत जाते हैं तो खाली हुई राघोपुर विधानसभा सीट से उनकी पत्नी राजश्री उपचुनाव में अपना भाग्य आजमा सकती हैं. रविवार शाम को राज्यसभा चुनाव में रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने संसदीय दल की बैठक भी बुलाई थी. यह भी चर्चा चल रही थी कि पार्टी की कमान अब पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथों में सौंप दी जाए. यानी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन कराया जाए. तेजस्वी यादव और राजद की यह भी रणनीति हो सकती है कि अब बिहार में 2029 तक तो विपक्ष को पाने के लिए कुछ भी नहीं है. ऐसे में तेजस्वी यादव अगर राज्यसभा में रहेंगे तो राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को उनका स्वर हासिल हो जाएगा और उन्हें सुर्खियां भी मिलती रहेंगी.

5वीं सीट पर जीत की चाबी ओवैसी और बसपा के पास

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और उन सीटों पर चुनाव के लिए 16 मार्च की तारीख तय की गई है. 5 मार्च तक नामांकन दाखिल करना है, लेकिन किसी भी दल या गठबंधन की ओर से अभी तक एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया है. इस बार एक प्रत्याशी को जीत के लिए 41 विधायकों के मत की जरूरत होगी. इस​ लिहाज से एनडीए 4 सीटों पर जीत के लिए पूरी तरह निश्चिंत है, क्योंकि उसके पास 202 विधायक हैं और पांचवीं सीट पर जीत हासिल करने के लिए उसे 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के पास 25 विधायक हैं और महागठबंधन के पास 35. ऐसे में विपक्ष को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 6 और विधायकों के समर्थन की दरकार होगी.

सीमांचल के विकास की कीमत पर जेडीयू के साथ ओवैसी

एनडीए और महागठबंधन की इस नूराकुश्ती में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक का वोट बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है. इनके वोट ही 5वीं सीट पर प्रत्याशी की जीत और हार तय करेंगे. पिछले दिनों एआईएमआईएम के नेताओं का बयान आया था, जिसमें कहा गया था कि सीमांचल के लिए विकास कार्यों की कीमत पर वे राज्यसभा चुनावमें 5वीं सीट पर जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का वे किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे. अब सवाल यह है कि क्या एनडीए की ओर से 5वीं सीट पर जेडीयू प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया जाएगा और सीमांचल विकास बोर्ड के गठन का ऐलान किया जाएगा?

इतने कम विधायक नहीं की उम्मीदवारी छोड़ दें

राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिक्कत की बात यह है कि उसके पास या महागठबंधन के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वह एक प्रत्याशी को जिताकर राज्यसभा भेज सके और इतने कम भी विधायक नहीं हैं कि वह अपनी दावेदारी को ऐसे ही हाथ से जाने दे. इसलिए राजद और महागठबंधन एनडीए से किसी भी हाल में मुकाबला करना चाहता है और क्लीन स्वीप की उम्मीद को धराशायी करना चाहता है. बिना एनडीए और बिना महागठबंधन के 6 विधायकों के हाथ में 5वीं सीट की चाबी होना विपक्ष के लिए बड़ा सबक है. अगर विधानसभा चुनाव के दौरान ओवैसी की बातों को मान लिया जाता तो आज महागठबंधन कही ज्यादा मजबूत स्थिति में होता.