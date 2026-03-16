राज्यसभा चुनाव: महागठबंधन के वो 4 'बागी', जिन्होंने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा

पटना: बिहार राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सोमवार, 16 मार्च को मतदान हुआ, जिसमें महागठबंधन को बड़ा झटका लगा. उसके 4 विधायकों ने मतदान से दूरी बना ली, जो जाहिर तौर पर एनडीए के लिए मुफीद साबित हो सकता है. इन विधायकों के फोन न केवल बंद रहे, बल्कि वे किसी भी साथी विधायक के संपर्क में भी नहीं थे. इसे एनडीए का ऑपरेशन लोटस का रिजल्ट बताया जा रहा है. 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका खा चुके तेजस्वी यादव के लिए यह और भी बड़ा नुकसान है. इन 4 विधायकों में 3 कांग्रेस के तो 1 राजद का बताया जा रहा है.

फैसल रहमान (राजद): ढाका (पूर्वी चंपारण) से विधायक

मनोहर प्रसाद (कांग्रेस): मनिहारी (कटिहार) से विधायक

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मनोज विश्वास (कांग्रेस): फारबिसगंज (अररिया) से विधायक

सुरेंद्र कुशवाहा (कांग्रेस): वाल्मीकिनगर (पश्चिम चंपारण) से विधायक

क्यों अहम है इन 4 वोटों का कम होना?

जीत का आंकड़ा: बिहार में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत है. राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. महागठबंधन को उम्मीद थी कि 5 AIMIM और 1 BSP विधायक के साथ मिलकर वे 41 का आंकड़ा छू लेंगे.

खा गए झटका: इन 4 विधायकों के न आने से महागठबंधन का आंकड़ा गिरकर 31 पर रह गया, जिससे आरजेडी उम्मीदवार एडी सिंह के लिए 5वीं सीट जीतना लगभग असंभव हो गया है. अगर एआईएमआईएम के सभी विधायकों ने राजद प्रत्याशी को ही वोट किया होगा, तब भी आंकड़ा 36 पर आकर रुक जाता है.

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