बिहार राज्यसभा चुनाव: ओवैसी की एंट्री से बिगड़ेगा खेल? अख्तरुल ईमान के तेवर ने बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन!

Rajya Sabha Seat Equation: बिहार विधानसभा में NDA के पास पूरी बहुमत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत कुल 202 MLA हैं.

Feb 19, 2026, 03:28 PM IST

AIMIM ने बिहार से राज्यसभा के लिए दावेदारी का संकेत दिया (File Photo)
Bihar Rajya Sabha Election: देश भर में 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. AIMIM ने संकेत दिया है कि वह अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है. AIMIM MLA अख्तरुल ईमान, जो कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे, ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार से राज्यसभा चुनाव लड़ेगी. 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में अभी AIMIM के पांच MLA हैं.

जब मीडियाकर्मियों ने पूछा कि AIMIM राज्यसभा चुनाव में किस गठबंधन का समर्थन करेगी, तो ईमान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि क्या मैं किसी का समर्थन करने के लिए पैदा हुआ हूं? उन्होंने कहा कि जो पार्टियां सांप्रदायिक राजनीति से लड़ना चाहती हैं और दलितों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना चाहती हैं, उन्हें AIMIM के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए.

ईमान ने कहा कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार दबे-कुचले लोगों के लिए आवाज उठाई है और देश भर में सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व को व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलना चाहिए. बिहार से राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही हैं, जिससे तेज़ राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है.

बिहार विधानसभा में NDA के पास पूरी बहुमत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा समेत कुल 202 MLA हैं. इन नंबरों को देखते हुए, NDA के पांच में से चार सीटें आराम से जीतने की उम्मीद है. हालांकि, पांचवीं सीट के लिए मुकाबला विपक्षी एकता और AIMIM के रुख पर निर्भर करेगा.

सभी पांच सीटें जीतने के लिए, NDA को 205 MLAs के सपोर्ट की ज़रूरत होगी. हालांकि यह आसानी से चार सीटों की लिमिट पार कर लेता है, लेकिन पांचवीं सीट के लिए यह थोड़े से अंतर से पीछे रह जाता है.

दूसरी ओर, अगर ग्रैंड अलायंस को AIMIM के पांच MLAs और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक MLA का सपोर्ट मिल जाता है, तो वह एक सीट जीत सकता है. अगर AIMIM और BSP वोटिंग से दूर रहते हैं, तो NDA के सभी पांच सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है.

राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 26 फरवरी को जारी किया जाएगा. नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है, स्क्रूटनी 6 मार्च को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मार्च है. वोटिंग 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जिसके बाद उसी दिन शाम 5 बजे काउंटिंग होगी. पूरा चुनाव प्रोसेस 20 मार्च तक खत्म हो जाएगा.

बिहार से रिटायर होने वाले मेंबर्स में RJD के अमरेंद्र सिंह और प्रेमचंद गुप्ता शामिल हैं. JD(U) से, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राम नाथ ठाकुर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह 9 अप्रैल, 2026 को अपना टर्म पूरा करेंगे. BJP कोटे से बाई-इलेक्शन में चुने गए उपेंद्र कुशवाहा भी उसी तारीख को रिटायर होंगे.

