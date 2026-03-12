बिहार राज्यसभा चुनाव: सम्राट चौधरी के आवास पर NDA की बड़ी बैठक, एकजुटता के दावे के बीच विपक्ष का प्रहार

Bihar Rajya Sabha Election: बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की अहम बैठक गुरुवार को होगी. इसकी जानकारी बीजेपी प्रवक्ता ने दी. बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद पहली बार एनडीए विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई गई है. यह बैठक उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आयोजित की जाएगी, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे.

उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को लेकर कहा कि यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है. राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर हमारे एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. गठबंधन के अंदर किसी भी तरह के मतभेद नहीं है. एनडीए पूरी तरह से एकजुट और यूनाइटेड है. हमारे सभी पांचों उम्मीदवार 16 तारीख को विजयी होंगे. जिस प्रकार से एनडीए में एकजुटता रही है और हमने लगातार एक-दूसरे को सम्मान देने का काम किया है, आगे भी बिहार में एनडीए इसी मजबूती के साथ एकजुट रहेगा.

दरअसल, राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गई है. कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करने का गंभीर आरोप लगाया है. कांग्रेस के प्रवक्ता नदीम अंसारी ने एक बयान जारी कर कहा है कि बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के इसी रवैये के कारण वोटिंग की नौबत आ गई है. चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा दावा करते हुए अंसारी ने कहा कि यह निश्चित है कि इस चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार होगी और इंडिया गठबंधन के एकमात्र उम्मीदवार की जीत होगी.

राजद अपने बयान में कहा कि एनडीए के नेता चाहे जितनी भी बैठकें और कवायदें कर लें, राज्यसभा चुनाव में पांचवीं सीट पर उनकी हार पूरी तरह से सुनिश्चित है. उन्होंने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर 'जूतमपैजार' जैसी स्थिति बनी हुई है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि जिस दिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड समेत एनडीए के तमाम नेताओं के हाथ सिर्फ मायूसी ही लगेगी.

जदयू प्रवक्ता निहोरा सिंह ने कहा कि राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई गई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनाव के समय हर पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करती है, उसी तर्ज पर आज एनडीए की भी यह अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में एनडीए के सभी विधायक और विधानमंडल दल के नेता हिस्सा लेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा राज्यसभा की पांचों सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करना है.

