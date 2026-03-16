Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3143002
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राज्यसभा चुनाव 2026: नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले, शिवेश राम को केवल 30 वोट पड़े

Bihar Rajya Sabha Polls: राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को प्रथम वरीयता के 41 वोट हासिल हुए हैं. इससे इनकी जीत तय हो गई है. दूसरी ओर, भाजपा के दूसरे प्रत्याशी शिवेश राम को प्रथम वरीयता के 39 वोट हासिल हुए हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी अमरेंद्रधारी सिंह को पहली वरीयता के केवल 37 वोट मिले हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 16, 2026, 07:15 PM IST

Trending Photos

नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले (File Photo)
नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले (File Photo)

Bihar Rajya Sabha Polls: बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले गए. 5 बजे के बाद मतों की काउंटिंग भी शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के अनुसार, पहली वरीयता के वोटों की काउंटिंग खत्म हो गई है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को पहली वरीयता के 44, नीतीश कुमार को 44, रामनाथ ठाकुर को 42, उपेंद्र कुशवाहा को 42, शिवेश राम को 30 और अमरेंद्र धारी सिंह को 37 वोट हासिल हुए. अब दूसरी वरीयता के वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है. आने वाले कुछ समय में ही राज्यसभा चुनावों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे. आपको बता दें कि महागठबंधन के 4 विधायकों के मतदान से दूरी बना ली थी, जिससे उसको बड़ा झटका लग सकता है.

इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सुनने में आ रहा शिवेश राम को 30 वोट आया और हमारे उम्मीदवार को 37 वोट हासिल हुआ है. जाहिर है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है, जितना कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे. 5वीं सीट के लिए अब दूसरी वरीयता के मतों का महत्व बढ़ गया है. दूसरी वरीयता के मतों से तय होगा कि 5वीं सीट पर शिवेश राम जीतेंगे या फिर अमरेंद्रधारी सिंह.

बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन से पहले दावे और प्रतिदावे किए जा रहे थे. 3 विधायकों के सपर्क में न होने के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हमारे विधायकों को भाजपा ने चोरी कर लिया है. 13 तारीख की रात तक सभी विधायक कंफर्टेबल थे और उनसे बात हो रही थी. राजेश राम ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि 13 तारीख के बाद से हमारे तीन विधायक अनरीच हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि भाजपा जहां भी जाती है, वोटचोरी करके सरकार बनाती है. हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को चुराती है. उन्होंने दावा किया कि हमारे विधायकों को हाउस एरेस्ट किया गया है और घर के बाहर पुलिस का पहरा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से राय विचार कर हम कार्रवाई करेंगे. यह माफ करने वाली बात नहीं है.

TAGS

bihar rajya sabha polls

Trending news

siwan news
खान ब्रदर्स का बड़ा भाई अयूब गिरफ्तार, AK-47 मामले में रिमांड पर ले सकती है पुलिस
Rajya Sabha Election 2026
राज्यसभा चुनाव: नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेन्द्र, रामनाथ और शिवेश राम की जीत
bihar rajya sabha polls
नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले, शिवेश को केवल 30 वोट पड़े
Rajya Sabha Chunav 2026
13 मार्च के बाद ऐसा क्या हुआ कि हमारे 3 MLA नॉट रिचेबल हो गए: राजेश राम
Bihar rajya sabha election
नितिन नवीन, नीतीश, कुशवाहा, रामनाथ की जीत तय, 5वीं सीट पर दूसरी वरीयता से होगा फैसला
patna news
पटना: पंडारक दियारा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद 5 अपराधी गिरफ्तार
Bihar rajya sabha election
राज्यसभा चुनाव: महागठबंधन के वो 4 'बागी', जिन्होंने तेजस्वी का खेल बिगाड़ा
Bihar Rajya Sabha Chunav
राज्यसभा चुनाव में NDA की सभी सीटों पर जीत तय, तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका
Bihar Diwas
Bihar Diwas 2026: 22 मार्च से पटना के गांधी मैदान में दिखेगी 'बिहार दिवस' की धूम
Bihar rajya sabha election
बिहार राज्यसभा चुनाव: मतदान संपन्न, 5वीं सीट पर 'खेला' होने के आसार, 5 बजे से गिनती