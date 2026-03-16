राज्यसभा चुनाव 2026: नितिन नवीन और नीतीश कुमार को पहली वरीयता के 44 वोट मिले, शिवेश राम को केवल 30 वोट पड़े

Bihar Rajya Sabha Polls: राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को प्रथम वरीयता के 41 वोट हासिल हुए हैं. इससे इनकी जीत तय हो गई है. दूसरी ओर, भाजपा के दूसरे प्रत्याशी शिवेश राम को प्रथम वरीयता के 39 वोट हासिल हुए हैं तो उनके प्रतिद्वंद्वी अमरेंद्रधारी सिंह को पहली वरीयता के केवल 37 वोट मिले हैं.
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Bihar Rajya Sabha Polls: बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को वोट डाले गए. 5 बजे के बाद मतों की काउंटिंग भी शुरू हो गई है. ताजा जानकारी के अनुसार, पहली वरीयता के वोटों की काउंटिंग खत्म हो गई है. भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को पहली वरीयता के 44, नीतीश कुमार को 44, रामनाथ ठाकुर को 42, उपेंद्र कुशवाहा को 42, शिवेश राम को 30 और अमरेंद्र धारी सिंह को 37 वोट हासिल हुए. अब दूसरी वरीयता के वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है. आने वाले कुछ समय में ही राज्यसभा चुनावों के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे. आपको बता दें कि महागठबंधन के 4 विधायकों के मतदान से दूरी बना ली थी, जिससे उसको बड़ा झटका लग सकता है.
इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सुनने में आ रहा शिवेश राम को 30 वोट आया और हमारे उम्मीदवार को 37 वोट हासिल हुआ है. जाहिर है कि राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रह गई है, जितना कि तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे. 5वीं सीट के लिए अब दूसरी वरीयता के मतों का महत्व बढ़ गया है. दूसरी वरीयता के मतों से तय होगा कि 5वीं सीट पर शिवेश राम जीतेंगे या फिर अमरेंद्रधारी सिंह.
बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन से पहले दावे और प्रतिदावे किए जा रहे थे. 3 विधायकों के सपर्क में न होने के बारे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, हमारे विधायकों को भाजपा ने चोरी कर लिया है. 13 तारीख की रात तक सभी विधायक कंफर्टेबल थे और उनसे बात हो रही थी. राजेश राम ने पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि 13 तारीख के बाद से हमारे तीन विधायक अनरीच हो गए.
उन्होंने कहा कि भाजपा जहां भी जाती है, वोटचोरी करके सरकार बनाती है. हमारे जीते हुए जनप्रतिनिधियों को चुराती है. उन्होंने दावा किया कि हमारे विधायकों को हाउस एरेस्ट किया गया है और घर के बाहर पुलिस का पहरा कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से राय विचार कर हम कार्रवाई करेंगे. यह माफ करने वाली बात नहीं है.