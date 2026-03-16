5-5-6 का गणित: कभी भंग नहीं होती राज्यसभा, लेकिन जानें बिहार की 16 सीटों के रोटेशन का 'अबूझ' फॉर्मूला

Bihar Rajya Sabha Information: बिहार का संसदीय इतिहास गौरवशाली रहा है. आज यानी 16 मार्च को हो रहे राज्यसभा चुनाव के बीच यह जानना दिलचस्प है कि बिहार ने सदन को न केवल महान साहित्यकार दिए बल्कि 'किंगमेकर' और दिग्गज राजनेता भी दिए.
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Bihar Rajya Sabha Chunav: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए जारी मतदान शाम 04 बजे समाप्त हो जाएगा. इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. नतीजों से क्लियर हो जाएगा कि एनडीए और महागठबंधन में से किसकी रणनीति ज्यादा बेहतर थी. सत्तापक्ष और विपक्ष की जंग के बीच क्या आप जानते हैं कि बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं और आखिर 5 सीटों पर ही चुनाव क्यों रहे? बिहार से सबसे ज्यादा समय तक राज्यसभा में रहने वाला नेता कौन था? इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले कितने नेता चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं? आइए हम आपको बिहार और राज्यसभा को लेकर सारी जानकारी दे रहे हैं.
राष्ट्रकवि और राज्यसभा का सफर
हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' न केवल साहित्यकार थे, बल्कि वे बिहार से लगातार 12 वर्षों (1952-1964) तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे. उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत नहीं किया था, बल्कि निर्वाचित होकर गए सदन में गए थे. उनकी मौजूदगी ने राज्यसभा के बहसों को साहित्यिक गरिमा प्रदान की थी.
'किंगमेकर' और रिकॉर्ड कार्यकाल
बिहार से राज्यसभा के एक ऐसे सदस्य भी रहे जिन्हें 'किंगमेकर' और राजनीति का चाणक्य कहा जाता था. नाम था किंग महेंद्र (महेंद्र प्रसाद). वे रिकॉर्ड 7 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे. कांग्रेस से अपना सफर शुरू करने वाले महेंद्र प्रसाद बाद में जनता दल (यूनाइटेड) के साथ भी रहे थे. उनके नाम सबसे अमीर सांसदों में से एक होने का भी रिकॉर्ड था.
22 से घटकर 16 रह गए सदस्य
15 नवंबर, 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाया गया था. इससे पहले बिहार देश के उन राज्यों में शामिल था, जिनके पास राज्यसभा की भारी-भरकम 22 सीटें थीं. बंटवारे के बाद 6 सीटें झारखंड के हिस्से में चली गईं और बिहार के पास 16 सीटें रह गईं.
हरिवंश बाबू का गौरव
वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह बिहार से ही राज्यसभा सदस्य हैं. यह बिहार के लिए गौरव की बात है कि सदन के संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य के एक प्रतिनिधि के पास है. 9 अप्रैल, 2026 को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है.
चारों सदनों में जाने वाले नेता
राज्यसभा चुनाव जीतते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम उन नेताओं में शामिल हो जाएगा, जो संसदीय प्रणाली के चारों सदनों के सदस्य रहे हों. बिहार में नीतीश कुमार से पहले ऐसा कारनामा उनके अजीज दोस्त रहे दिवंगत पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कर चुके हैं.
सीटों का पूरा गणित
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन बिहार की 16 सीटों का रोटेशन रोचक है. बिहार की सीटें 5-5-6 के क्रम में खाली होती हैं. यानी दो बार 5-5 सदस्यों का चुनाव होता है और तीसरी बार 6 सदस्यों का चुनाव होता है.