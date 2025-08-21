Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को बिहार ने नकारा, वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज

Bihar Chunav 2025: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा में केवल टिकटार्थी नेता और उनके समर्थक नजर आ रहे हैं. इस यात्रा को बिहार के लोगों ने पूरी तरह नकार दिया है. जमुई में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिल लाया गया, तब भी राहुल गांधी हंगामा कर रहे हैं. इस बिल में 30 दिन अगर आप जेल में रहते हैं, तो सत्ता से हटने का प्रावधान किया गया है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार अभियान चला रही है. संसद में पेश बिल से विपक्ष बौखला गया है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये जब चुनाव जीतते हैं, तो चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं और जब हारते हैं, तो उसे खराब बताते हैं. आखिर इस बिल से विपक्ष को क्या परेशानी है?

उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण चुनाव आयोग को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं. ‎बिहार में एनडीए की सरकार ने काम करके दिखाया है. राजद और जनसुराज गाल बजा रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है. बिहार में कई एयरपोर्ट बने, सड़कों की हालत बेहतर हो गई. कई ट्रेनों की सौगात दी गई है. दरभंगा में प्रदेश का दूसरा एम्स बन रहा है. बिहार अभी एथेनॉल उत्पादन के मामले में नंबर एक है, जबकि जंगलराज में अपराध के मामले में बिहार नंबर एक था.

‎उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास को नई रफ्तार दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को एक बार फिर बिहार आ रहे हैं, यह उनकी 53वीं यात्रा है, जो उनके बिहार के प्रति गहरे लगाव को दिखाता है. पीएम मोदी अपने इस दौरे में बिहार को कई सौगात भी देंगे. ‎

