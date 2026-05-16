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निशांत कुमार संभालेंगे वैशाली, विजय चौधरी के जिम्मे राजधानी, बिहार में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी

Bihar News: बिहार सरकार ने प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने के लिए जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नई सूची जारी कर दी है. इसके तहत कुल 34 मंत्रियों को राज्य के 38 जिलों का प्रभार सौंपा गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 16, 2026, 05:55 AM IST

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बिहार में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी (Photo-AI)
बिहार में जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट जारी (Photo-AI)

Bihar Politics: बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब जिलों के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट भी साफ हो गई है. सरकार ने विकास कार्यों की निगरानी के लिए 34 मंत्रियों के बीच 38 जिलों का आवंटन किया है. इस नई लिस्ट में उपमुख्यंत्री विजय कुमार चौधरी का कद और बढ़ता दिखा है. उन्हें पटना के साथ-साथ नालंदा जिला का भी प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार अब वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर वहां के विकास कार्यों और जन-समस्याओं की मॉनिटरिंग करेंगे.

1. विजय कुमार चौधरी, पटना और नालंदा
2. बिजेंद्र प्रसाद यादव , सारण

3. सरवन कुमार, पूर्वी चंपारण और शिवहर
4. विजय कुमार सिंह, गयाजी और गोपालगंज

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5. दिलीप कुमार जायसवाल, मुजफ्फरपुर और बांका
6. निशांत कुमार , वैशाली

7. लेसी सिंह ,मधुबनी
8. रामकृपाल यादव , बेगूसराय

9. नीतीश मिश्रा , भागलपुर
10. दामोदर रावत , समस्तीपुर

11. संजय सिंह टाइगर ,कैमूर
12. अशोक चौधरी , रोहतास

13. भगवान सिंह कुशवाहा , सुपौल
14. अरुण शंकर प्रसाद , भोजपुरी

15. मदन साहनी , खगड़िया
16. डॉ संतोष कुमार सुमन , नवादा

17. राम निषाद , औरंगाबाद
18. रत्नेश सादा , पूर्णिया

19. कुमार शैलेंद्र , दरभंगा
20. शीला कुमारी , मधेपुरा

21. केदार प्रसाद गुप्ता , सिवान
22. लखेंदर कुमार रोशन , बेतिया

23. सुनील कुमार ,लखीसराय
24. श्रेयसी सिंह, सीतामढ़ी

25. जमा खान ,जहानाबाद
26. नंदकिशोर राम , बक्सर

27. शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल , किशनगंज
28. प्रमोद कुमार, कटिहार

29. श्वेता गुप्ता ,शेखपुरा
30. मिथिलेश तिवारी, सहरसा

31. डॉ रामचंद्र प्रसाद ,अररिया
32. संजय कुमार सिंह ,जमुई

33. संजय कुमार ,मुंगेर
34. दीपक प्रकाश,अरवल.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

यह भी पढ़ें: बिहार विधानसभा में संजीव चौरसिया बने मुख्य सचेतक, मंजीत सिंह बने उप मुख्य सचेतक

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