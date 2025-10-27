Bihar News: मठ-मंदिरों की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं! धार्मिक न्यास बोर्ड जल्द करेगा सख्त कार्रवाई

Bihar News: बिहार में मठ और मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी है. धार्मिक न्यास बोर्ड ने साफ संकेत दिया है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी. बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बातचीत में बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद इस दिशा में अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. रणवीर नंदन ने कहा कि जब बड़े-बड़े भू-दाताओं ने धर्म और समाज सेवा के लिए अपनी जमीनें दान में दी थीं, तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि उसे सुरक्षित रखे और जनहित में उसका उपयोग सुनिश्चित करे.

उन्होंने बताया कि बोर्ड जल्द ही इस मामले में सरकार से भी कड़ी कार्रवाई के लिए आग्रह करेगा. बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि मठ-मंदिरों को केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक और शारीरिक विकास की दिशा में भी काम करने के लिए प्रेरित किया गया है. सभी मठ-मंदिरों से कहा गया है कि वे गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए एकेडमिक प्रोग्राम की शुरुआत करें, ताकि समाज के पिछड़े तबके के बच्चे भी शिक्षा से जुड़ सकें. इसके साथ ही सभी मठ-मंदिरों को दहेज मुक्त विवाह के लिए लोगों को प्रेरित करने, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कथा-पाठ और पूजन आयोजन करने तथा युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अखाड़ों की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए हैं.

इस दिशा में पहल भी शुरू हो चुकी है. नालंदा के मनीराम अखाड़ा और अरवल के शरौती मठ में अखाड़ों की शुरुआत की जा चुकी है. धीरे-धीरे पूरे बिहार के मठ-मंदिरों में यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा. बता दें कि 18 सितंबर को पटना के बापू सभागार में आयोजित धार्मिक न्याय समागम में राज्यभर के करीब 4000 मठ-मंदिरों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. अधिकतर प्रतिनिधियों ने जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी. अब धार्मिक न्यास बोर्ड उसी दिशा में एक्शन मोड में आ गया है.

रिपोर्टर- प्रकाश सिन्हा

