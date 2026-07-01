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बिहार राजस्व विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 270 अधिकारियों का हुआ तबादला

Bihar Transfer-Posting: बिहार सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 95 अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया है. लिस्ट में कुल 270 अधिकारियों के नाम हैं. इस पर मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है. हम लोगों ने अगले 5 साल का रोड मैप बनाया है और उसी के अनुरूप विभाग काम कर रहा है.

Written BySunny KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 12:30 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:40 PM IST
बिहार राजस्व विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 270 अधिकारियों का हुआ तबादला
Image Credit: बिहार राजस्व विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
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