बिहार राजस्व विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 270 अधिकारियों का हुआ तबादला

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Bihar Transfer-Posting: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंगलवार (30 जून) की देररात बड़ा फेरबदल हुआ. सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 95 अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया है. लिस्ट में कुल 270 अधिकारियों के नाम हैं. जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सीवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, बांका समेत कई जिलों में अंचल अधिकारियों का तबादला किया गया है. अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर बिना किसी देरी के योगदान देने का निर्देश दिया गया है.
विभाग के अपर सचिव अजीव वत्सराज के जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. आदेश की प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है. अधिसूचना में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों को किसी भी प्रकार की ट्रांजिट लीव का लाभ नहीं मिलेगा. सभी अधिकारियों को तुरंत अपने नए पदस्थापन वाले स्थान पर योगदान देना होगा. विभाग का कहना है कि इस तबादले का उद्देश्य राजस्व एवं भूमि संबंधी कार्यों में प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है.
राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादले पर राजस्व एवं भूमि विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है. हम लोगों ने अगले 5 साल का रोड मैप बनाया है और उसी के अनुरूप विभाग काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में 18 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे. राजस्व विभाग ने 12 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है और 6 के लिए प्रक्रिया में है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य को इससे काफी फायदा होगा.