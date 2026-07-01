बिहार राजस्व विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 270 अधिकारियों का हुआ तबादला

Bihar Transfer-Posting: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंगलवार (30 जून) की देररात बड़ा फेरबदल हुआ. सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 95 अंचल अधिकारियों (CO) और राजस्व अधिकारियों का तबादला कर दिया है. लिस्ट में कुल 270 अधिकारियों के नाम हैं. जारी आदेश के अनुसार बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, सीवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, पटना, बांका समेत कई जिलों में अंचल अधिकारियों का तबादला किया गया है. अधिकारियों को नए पदस्थापन स्थल पर बिना किसी देरी के योगदान देने का निर्देश दिया गया है.