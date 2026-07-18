/SC-ST विद्यालयों की अब तीसरी आंख से 24 घंटे होगी निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े सभी 91 स्कूल

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बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सम्राट सरकार कई सुधारात्मक कदम उठा रही है. इसी कड़ी में सरकार अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आवासीय विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाने का विचार कर रही है. सरकार का मानना है कि इससे विद्यालय की सुरक्षा, अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी. एससी-एसटी विभाग ने राज्य के सभी 91 आवासीय विद्यालयों को पटना स्थित केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ते हुए उनकी 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है. इस नई व्यवस्था के लागू होने से विद्यालयों की गतिविधियों पर अब रियल-टाइम नजर रखी जा सकेगी.
जानकारी के मुताबिक, शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के सभी आवासीय विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों को सीधे कंट्रोल रूप से कनेक्ट किया जाएगा. जिससे इन कैमरों की लाइव फीड को सीधे कमांड कंट्रोल रूम चेक किया जा सकेगा. जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग के अधिकारी कंट्रोल रूम से सीधे विद्यालय परिसर, छात्रावास और भोजनालय की सीधे निगरानी कर सकेंगे. विद्यालयों में शिक्षकों के प्रवेश-निकास के अलावा अनुशासन और दैनिक गतिविधियों समेत सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाएगी. किसी भी प्रकार की अनियमितता या सुरक्षा संबंधी घटना की स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
इसको लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, अनुशासित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित यह निगरानी प्रणाली विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ बच्चों के समग्र विकास में भी सहायक सिद्ध होगी. कमांड कंट्रोल रूम के माध्यम से विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग से शिक्षकों एवं कर्मियों की उपस्थिति, छात्रावासों की व्यवस्था, साफ-सफाई, भोजन की गुणवत्ता तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी प्रभावी समीक्षा की जा सकेगी. इससे विद्यालयों के संचालन में सुधार आएगा और शिकायतों का समाधान में भी मदद मिलेगी.