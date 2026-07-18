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SC-ST विद्यालयों की अब तीसरी आंख से 24 घंटे होगी निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े सभी 91 स्कूल

Bihar Education Department: एससी-एसटी विभाग ने राज्य के सभी 91 आवासीय विद्यालयों को पटना स्थित केंद्रीय कमांड कंट्रोल रूम से जोड़ते हुए उनकी 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग की ओर से सभी आवासीय विद्यालयों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:43 PM IST
SC-ST विद्यालयों की अब तीसरी आंख से 24 घंटे होगी निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े सभी 91 स्कूल
Image Credit: SC-ST विद्यालयों की अब तीसरी आंख से 24 घंटे होगी निगरानी, कमांड कंट्रोल रूम से जुड़े सभी 91 स्कूल (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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