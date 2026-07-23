/शहर-शहर बवाल: दिल्ली के आंदोलन की आंच में जलने लगे बिहार के कई जिले; कहीं पथराव, तो कहीं जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन की आंच में अब बिहार के कई शहर जलने लगे हैं. बिहार की राजधानी पटना के अलावा कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय जैसे कई शहरों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. पटना कॉलेज के बाहर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने हल्ला बोल दिया. इस दौरान भारी संख्या में बिहार पुलिस, SSB और CISF के जवानों को तैनात किया गया था. छात्रों की मांग है कि कल जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें न्याय चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. इसके अलावा कटिहार के कलेक्ट्रेट गेट पर छात्र-छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी. प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के दोनों गेटों को बंद करा दिया. दरभंगा से खबर आ रही है कि वहां हजारों की संख्या में उपद्रवी अचानक पहुंचे और पुलिस पर पथराव कर दिया. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. एसपी सिटी घायल हो गए. इसके बाद सड़क पर डीआइजी मनोज तिवारी उतरे. DM कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कमान संभाली.