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शहर-शहर बवाल: दिल्ली के आंदोलन की आंच में जलने लगे बिहार के कई जिले; कहीं पथराव, तो कहीं जोरदार प्रदर्शन

सरकारों को अब इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिर छात्रों की नाराजगी क्यों बढ़ती जा रही है. जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited BySunil MIshra
Published: Jul 23, 2026, 03:43 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:57 PM IST
शहर-शहर बवाल: दिल्ली के आंदोलन की आंच में जलने लगे बिहार के कई जिले; कहीं पथराव, तो कहीं जोरदार प्रदर्शन
Image Credit: पटना के बाद अब बिहार के कई शहरों में गुरुवार को प्रदर्शन हुए.

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Sunil MIshra

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इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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