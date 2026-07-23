/शहर-शहर बवाल: दिल्ली के आंदोलन की आंच में जलने लगे बिहार के कई जिले; कहीं पथराव, तो कहीं जोरदार प्रदर्शन

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दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में चल रहे आंदोलन की आंच में अब बिहार के कई शहर जलने लगे हैं. बिहार की राजधानी पटना के अलावा कटिहार, बेगूसराय, लखीसराय जैसे कई शहरों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. पटना कॉलेज के बाहर पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों ने हल्ला बोल दिया. इस दौरान भारी संख्या में बिहार पुलिस, SSB और CISF के जवानों को तैनात किया गया था. छात्रों की मांग है कि कल जो लाठीचार्ज हुआ, उसमें न्याय चाहिए और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. इसके अलावा कटिहार के कलेक्ट्रेट गेट पर छात्र-छात्राओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी. प्रशासन ने कलेक्ट्रेट के दोनों गेटों को बंद करा दिया. दरभंगा से खबर आ रही है कि वहां हजारों की संख्या में उपद्रवी अचानक पहुंचे और पुलिस पर पथराव कर दिया. इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. एसपी सिटी घायल हो गए. इसके बाद सड़क पर डीआइजी मनोज तिवारी उतरे. DM कौशल कुमार, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने कमान संभाली.
लखीसराय में कांग्रेस ने निकाला मार्च
लखीसराय में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार अनीश के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला. मार्च की शुरुआत शहीद द्वार से हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की. मार्च को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाहरणालय परिसर और पूरे रूट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी. हालांकि, प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लिया जाता है तो पार्टी आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेगी.
मुंगेर में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन
मुंगेर में गुरुवार को छात्र आरडी एंड डीजे कॉलेज के पास एकत्र हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए विशाल मार्च निकाला. छात्रों का जुलूस आरडी एंड डीजे कॉलेज से शुरू होकर अंबे चौक, गोला रोड, कस्तूरबा वाटर वर्क्स चौक, भगत सिंह चौक, एक नंबर ट्रैफिक होते हुए किला के मुख्य द्वार से शहीद स्मारक के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां सभा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ. छात्रों ने कहा कि देश के लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा. उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और भरोसेमंद होनी चाहिए, ताकि योग्य छात्रों के साथ न्याय हो सके. छात्र नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.
बेगूसराय में कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री की कोशिश
बेगूसराय में AISA और AIYF के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी विभिन्न मार्गों से मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के गेट को धक्का देकर अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार विरोध की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और छात्रों व आम लोगों पर बल प्रयोग किया जा रहा है. वहीं, छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस दौरान उग्र छात्रों नें समाहरणालय गेट को तोड़ने का भी प्रयास किया.
राजद के कार्य स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने नकारा
NEET प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ बिहार विधान परिषद कैंपस में RJD MLC ने जोरदार प्रदर्शन किया. सदन के अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी कार्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, जिसे सभापति ने रिजेक्ट कर दिया. उसके बाद सदस्य वेल में पहुंच गए. MLC अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं, जैसे जेपी आंदोलन के समय बने थे. लेफ्ट के MLC शशि यादव ने सरकार पर निशाना साधा.