Bihar SIR: सालों-साल याद किया जाएगा बिहार चुनाव 2025, SIR और वोट चोरी के मुद्दे ने देश की आगे की राजनीति तय कर दी!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2885814
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: सालों-साल याद किया जाएगा बिहार चुनाव 2025, SIR और वोट चोरी के मुद्दे ने देश की आगे की राजनीति तय कर दी!

Bihar Chunav 2025: रविवार (17 अगस्त) को दो बड़ी सियासी घटनाएं हुईं. पहली- बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ और दूसरा दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंसयह दो घटनाएं देश के भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब

Politics On Bihar SIR: बिहार की वोटर लिस्ट में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान के बीच रविवार (17 अगस्त) को दो बड़ी सियासी घटनाएं हुईं. पहली- बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा. इस यात्रा को इंडी अलायंस के सभी घटक दल समर्थन कर रहे हैं. यात्रा के शुभारंभ वाले दिन ही मंच पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ राजद अध्यक्ष लालू यादव, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ वाम दलों के नेता भी शामिल हुए. महागठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला और वोट चोरी जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए. दूसरी अहम घटना- चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही. चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है. मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कहा कि झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरने वाला नहीं है. 

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सासाराम की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश है. बिहार में SIR करके चुनाव चोरी की जा रही है और हम उन्हें ये नहीं करने देंगे. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि आजादी के बाद सबको वोटिंग का अधिकार मिला था, लेकिन आज मोदी लाल किले से कहते हैं कि तुम्हारे वोट मैं ले लूंगा. ये बहुत खतरनाक हैं. बीजेपी को गद्दी से हटा दो. अगर ऐसा नहीं किया तो यह आप लोगों की गलती होगी. रैली में लालू यादव ने कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए. तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के लोग जो काम खुद नहीं करते, वो चुनाव आयोग से करवाते हैं. कुल मिलाकर सभी ने एक सुर में बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए. 

ये भी पढ़ें- तेजस्वी का एक और मुद्दा खा गए राहुल गांधी! वोट चोरी पर लूट ली पूरी लाइमलाइट!

वहीं दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है और न ही कोई पक्ष. सभी समकक्ष होते हैं. उन्होंने कहा कि चाहे कोई किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा. ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है और भारत के मतदाताओं को गुमराह किया जा रहा है. यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल और उनके नेता बिहार में एसआईआर के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं. ज्ञानेश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा राहुल गांधी की ओर था.

ये भी पढ़ें-  चुनाव आयोग ने SIR में काटे गए नाम जारी किए, सभी जिलों की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित

यह दो घटनाएं देश के भविष्य की राजनीति की ओर इशारा कर रही हैं. सियासी जानकारों का कहना है कि विपक्ष खासतौर से कांग्रेस को इस वक्त बड़ा हथियार मिल गया है. कथित वोट चोरी के आरोप लगाकर विपक्ष बिहार की चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है. यह ठीक उसी तरह से किया जा रहा है, जैसा लोकसभा चुनाव के वक्त किया गया था. याद कीजिए लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एकजुट होकर आरोप लगा रहा था कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आ गई तो संविधान बदल दिया जाएगा. लोकतंत्र को खतरा बताकर विपक्ष ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से तो रोक दिया, लेकिन एनडीए को सत्ता से दूर नहीं कर सका. अब यही प्रयास बिहार चुनाव को लेकर किया जा रहा है. इस पूरी कवायद से एक बात साफ है कि बिहार का विधानसभा चुनाव लंबे वक्त तक याद किया जाएगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar SIRBihar chunavBihar politics

Trending news

Election Commission
चुनाव आयोग ने SIR में काटे गए नाम जारी किए, सभी जिलों की वेबसाइट पर सूची प्रकाशित
Rahul Gandhi
तेजस्वी का एक और मुद्दा खा गए राहुल गांधी! वोट चोरी पर लूट ली पूरी लाइमलाइट!
Bhorey Assembly Seat
भोरे सीट पर 2020 में JDU को मिली थी जीत, 2025 में कैसा रहेगा सियासी समीकरण?
Kuchaikote Assembly Seat
कुचायकोट सीट पर JDU लगा चुकी हैं हैट्रिक, क्या 2025 में भी जारी रहेगा सिलसिला?
patna news
पटना में एनकाउंटर! कुख्यात अपराधी विजय सहनी के पैर में लगी गोली
Samastipur News
करंट लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से मचा कोहराम
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर के कटरा में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबकर पांच मासूमों की मौत
Ranchi News
रांची में रिम्स-टू की जमीन को लेकर सियासत गरमाई, 24 अगस्त को हल जोतेंगे चंपई सोरेन
Jharkhand news
गोड्डा एनकाउंटर केस पर भाजपा हमलावर, अर्जुन मुंडा ने कहा पुलिस की कहानी झूठी
Prashant Kishor
'सिर्फ चुनाव के समय याद आता है बिहार' राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर PK का तंज
;