Bihar SIR: सिर्फ 13 दिन बचे हैं, चुनाव आयोग को अभी तक नहीं मिली आपत्ति
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2888069
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: सिर्फ 13 दिन बचे हैं, चुनाव आयोग को अभी तक नहीं मिली आपत्ति

Bihar News: बिहार एसआईआर को लेकर पूरे देश में सियासी माहौल गर्म है, लेकिन वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी अभी तक कोई अपत्ति नहीं आई है. चुनाव आयोग ने कहा कि 19 दिन बाद भी नहीं मिली कोई आपत्ति, सिर्फ 13 दिन बचे हैं. जो समयसीमा तय की गई है.

 

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 05:08 PM IST

Trending Photos

बिहार की खबरें (File Photo)
बिहार की खबरें (File Photo)

Bihar SIR: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) को लेकर दैनिक बुलेटिन जारी किया है. आयोग के मुताबिक, पिछले 19 दिन में एसआईआर को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 1 अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची पर पिछले 19 दिनों (1 अगस्त दोपहर 3 बजे से 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक) किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की गई है. दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अब केवल 13 दिन बचे हैं.

चुनाव आयोग ने बताया कि पात्र मतदाताओं को शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को हटाने के लिए 52,275 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सात दिन बाद 1,765 का निपटान किया गया है. इसके साथ ही 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से 1,73,016 फॉर्म 6 (घोषणा समेत) प्राप्त हुए हैं, जिनमें बीएलए से प्राप्त छह फॉर्म शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि नियमों के अनुसार, पात्रता दस्तावेजों की जांच के बाद दावे और आपत्तियों का निपटारा 7 दिनों से पहले नहीं किया जा सकता. विशेष संक्षिप्त संशोधन आदेशों के तहत, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से किसी भी मतदाता का नाम बिना जांच और उचित सुनवाई के बाद स्पष्ट आदेश के बिना नहीं हटाया जा सकता.

यह भी पढ़ें: 'यह नकलची जननायक कहां से आ गया', जदयू का राहुल गांधी पर तंज

इसमें आगे कहा गया कि हटाए गए मतदाताओं की सूची, जो मसौदा मतदाता सूची (01.08.2025) में शामिल नहीं हैं, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों या जिलाधिकारियों की वेबसाइटों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ईपीआईसी सर्च मोड में उपलब्ध है. प्रभावित व्यक्ति अपने दावों के साथ आधार कार्ड की प्रति जमा कर सकते हैं. बता दें कि बिहार में एसआईआर को लेकर जारी घमासान के बीच विपक्षी दलों द्वारा 'वोटर अधिकार यात्रा' भी निकाली जा रही है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें:'गठबंधन को जिताएं, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar SIRElection Commission

Trending news

Rabri Devi
पैसे देकर जमीन खरीदना अपराध नहीं, भ्रष्टाचार साबित करे CBI: राबड़ी देवी
Indian railways
दिवाली-छठ पर जा रहे बिहार तो रखिए इस बात का ध्यान, रेलवे का आ गया आपके लिए नया फरमान
Rahul Gandhi
नवादा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान हादसा, पुलिसकर्मी घायल
Bhojpuri news
'जब वह काफी हेल्दी थीं...' अब जिम में पसीना बहाती नजर आईं रानी चटर्जी
Patna–Purnia Expressway
Patna Purnea Expressway को मिला राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे-9 (NE-9) का दर्जा
Neeraj Kumar
'यह नकलची जननायक कहां से आ गया', जदयू का राहुल गांधी पर तंज
Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा के मैननी गांव पहुंचे राहुल गांधी, किया जनसंवाद
Jharkhand IAS Vinay Chaubey
शराब घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट ने दी जमानत
bihar chunav 2025
पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा-सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई
Patna Ambedkar hostel
पटना अंबेडकर छात्रावास से 3 बम बरामद, पुलिस हिरासत में कई छात्र
;