Bihar SIR: बिहार में 65 लाख के बाद 3 लाख और कटेंगे नाम! चुनाव आयोग ने वोटरों को भेज दिया नोटिस, जानें कारण
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900558
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: बिहार में 65 लाख के बाद 3 लाख और कटेंगे नाम! चुनाव आयोग ने वोटरों को भेज दिया नोटिस, जानें कारण

Bihar SIR News: चुनाव आयोग को एसआईआर की ड्रॉफ्ट लिस्ट में शामिल 3 लाख वोटरों ने अपनी नागरिकता से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिया है, जिसके कारण अब चुनाव आयोग उन्हें नोटिस भेज रहा है. नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर अगर दस्तावेज जमा नहीं कराए तो उन्हें अवैध वोटर मानते हुए उनका नाम भी काट दिया जाएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:46 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar SIR More 3 Lakh Name Will Be Deleted: चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में SIR प्रक्रिया के दौरान 65 लोगों के नाम काट दिए हैं. इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में इस मुद्दे पर बहस जारी है. इस बीच खबर आ रही है कि 3 लाख नाम और कट सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग को एसआईआर की ड्रॉफ्ट लिस्ट में शामिल 3 लाख वोटरों की नागरिकता पर शंका है. आयोग के मुताबिक, इन लोगों ने नागरिकता से संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. आयोग को शक है कि यह विदेशी नागरिक या घुसपैठिए भी हो सकते हैं. बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद उन्हें सात दिन के अंदर जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. अगर समयसीमा के अंदर नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं जमा किए गए तो ईआरओ निर्णय लेंगे और इन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, जिन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नामों पर संशय जताया गया है उनमें किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा प्रमुख हैं. यह सारे जिले सीमांचल के अंदर आते हैं और यहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है. बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस क्षेत्र की बदलती डेमोग्रॉफी को लेकर चिंता जता चुका है. 

वहीं विपक्ष इस बात से और भड़क सकता है. विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया है और इसी मुद्दे पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पहले ही करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सही मतदाता को वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी पहचान व निवास प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Bihar SIRbihar chunav 2025Election Commission

Trending news

Bihar SIR
65 लाख के बाद और 3 लाख कटेंगे नाम! चुनाव आयोग ने वोटरों को भेजा नोटिस, जानें कारण
patna news
Patna News: तीन दशक पुराना केस, अब जाकर सुनाया गया फैसला, दो आरोपी दोषी
Ajay Alok
दरभंगा में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल
Jehanabad news
राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर भाजपा का हमला, रामकृपाल यादव बोले- 'जनता देगी जवाब'
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, वोटर लिस्ट में दर्ज 3 लाख से ज्यादा लोगों को भेजेगा नोटिस
motihari crime news
सावधान! बिहार में घुसने वाले 3 आतंकियों के बारे में बताने पर मिलेंगे 50,000 रुपये
Gaya News
नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे एके-47 के 175 जिंदा कारतूस, पुलिस और STF ने किया बरामद
hazaribagh news
हजारीबाग में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, अहमद रजा ने फर्जी पहचान बनाकर किया शोषण
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: एक नजर में जानिए 2020 में कहां से किस प्रत्याशी को मिली थी जीत?
BTR News
तेंदुए के हमले से किसान जख्मी, पांव के निशान से खोजबीन कर रही वन विभाग की टीम
;