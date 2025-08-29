Bihar SIR: बिहार में 65 लाख के बाद 3 लाख और कटेंगे नाम! चुनाव आयोग ने वोटरों को भेज दिया नोटिस, जानें कारण

Bihar SIR More 3 Lakh Name Will Be Deleted: चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में SIR प्रक्रिया के दौरान 65 लोगों के नाम काट दिए हैं. इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में इस मुद्दे पर बहस जारी है. इस बीच खबर आ रही है कि 3 लाख नाम और कट सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग को एसआईआर की ड्रॉफ्ट लिस्ट में शामिल 3 लाख वोटरों की नागरिकता पर शंका है. आयोग के मुताबिक, इन लोगों ने नागरिकता से संबंधी कोई भी वैध दस्तावेज जमा नहीं किए हैं. आयोग को शक है कि यह विदेशी नागरिक या घुसपैठिए भी हो सकते हैं. बीएलओ के माध्यम से ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, नोटिस मिलने के बाद उन्हें सात दिन के अंदर जरूरी दस्तावेज जमा कराने होंगे. अगर समयसीमा के अंदर नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं जमा किए गए तो ईआरओ निर्णय लेंगे और इन लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, जिन जिलों में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नामों पर संशय जताया गया है उनमें किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, अररिया और सहरसा प्रमुख हैं. यह सारे जिले सीमांचल के अंदर आते हैं और यहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है. बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी इस क्षेत्र की बदलती डेमोग्रॉफी को लेकर चिंता जता चुका है.

वहीं विपक्ष इस बात से और भड़क सकता है. विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी बताया है और इसी मुद्दे पर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में जुटे हैं. बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पहले ही करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं. हालांकि, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सही मतदाता को वंचित नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी पहचान व निवास प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा.