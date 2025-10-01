Advertisement
Bihar Chunav 2025: बिहार SIR में 47 लाख नाम कटे, फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ मतदाता, क्या अब भी जुड़ सकता है नाम?

Bihar Voter List: फाइनल लिस्ट आने के बाद मतदाता अपना नाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन पर खोज सकते हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके या बीएलओ से संपर्क करके भी नाम की पुष्टि की जा सकती है. अगर आपका नाम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:22 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar SIR Final Voter List: बिहार में SIR की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. फाइनल वोटर लिस्ट में 47 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. फाइनल लिस्ट के हिसाब से प्रदेश में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं. वहीं 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कुल 7.24 करोड़ मतदाता थे. ड्राफ्ट रोल में शामिल न होने वाले 21.53 लाख मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा लिया है. फाइनल लिस्ट आने के बाद मतदाता अपना नाम ऑनलाइन, ऑफलाइन या फोन पर खोज सकते हैं. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करके या बीएलओ से संपर्क करके भी नाम की पुष्टि की जा सकती है. अब सवाल यह है कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो क्या होगा? क्या अब भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं या नहीं?

क्या अभी भी नाम जुड़वा सकते हैं?

इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दो तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है. भागदौड़ करने से पहले यह स्पष्ट कर लें कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट https://www.eci.gov.in या https://voters.eci.gov.in पर जाकर अपना EPIC नंबर या नाम डालकर सर्च कर सकते हैं. अगर नाम नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही अपना नाम जुड़वा सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- बिहार में बजने वाला है चुनावी बिगुल! 6 और 7 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव

कैसे नाम जुड़वाएं?

इसके लिए NVSP पोर्टल पर लॉगिन करें या Voter Helpline App डाउनलोड करें. इसके बाद ऐप या पोर्टल पर जाकर Form 6 भरें, जो नए मतदाता पंजीकरण या नाम जुड़वाने के लिए निर्धारित फॉर्म है. फॉर्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं. ऑनलाइन करने में दिक्कत हो रही है तो अपने क्षेत्र के BJO से संपर्क करें. BLO आपको Form 6 देगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा. क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दस्तावेजों की जांच के बाद आपको आवेदन की Acknowledgement प्राप्त होगी.

TAGS

Bihar SIRBihar Voter Listbihar chunav 2025

