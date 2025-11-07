Explainer: SIR का असर या फिर बदलाव चाहता है बिहार! वोटरों के हाई जोश को सभी बता रहे अपने हक में

Bihar Chunav 2025 Polling Percentage Matrics: बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 के पहले चरण में गुरुवार को मतदाताओं ने जबर्दस्त उत्साह दिखाया. बिहार के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. इससे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग का आंकड़ा 64.66 प्रतिशत तक जा पहुंचा, जो अब तक का रिकॉर्ड है. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार साढ़े 8 प्रतिशत ज्यादा मतदान हुआ है. मतदान लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव में अब तक बिहार में इतने बड़े पैमाने पर मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए बाहर नहीं निकले थे. अब बहस यही से शुरू होती है कि बढ़े मतदान प्रतिशत का फायदा आखिरकार किसे होने वाला है? क्या सरकार बदल जाएगी या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में प्रो इनकमबेंसी की लहर है? क्या इसे महिला रोजगार योजना के तहत मिलने वाले 10,000 रुपये का कमाल मानें या फिर तेजस्वी यादव की माई बहिन योजना और नौकरी वाले दांव को सफल कहें? 14 नवंबर से पहले तक इस मुद्दे पर कई तरह की बहस सामने आने वाली है. कुछ तथ्य हम भी आपके सामने रखने जा रहे हैं.

बढ़ा मतदान तो सभी की बनने लगी सरकार

एक आम धारणा है कि जनता जब भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदान करती है, तब वह सरकार बदलने के लिए जनादेश देती है. इसे एंटी इनकमबेंसी कहा जाता है. हालांकि हर बार ऐसा हो, यह जरूरी नहीं होता. कई बार सरकार की नीतियों के पक्ष में भी जनता भारी संख्या में मतदान करने के लिए बूथों तक जाती है, जिसे प्रो इनकमबेंसी फैक्टर कहा जाता है. बिहार के पहले चरण के मतदान को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि जनता का मूड क्या है और मतदान किस दिशा में जा रहा है, लेकिन सभी दल इसे अपने अपने लिहाज से मुफीद मान रहे हैं. जब तक मतगणना नहीं होती, तब तक मीडिया की माइक के सामने सभी की सरकार बन रही है.

एआईआर को इग्नोर नहीं कर सकते

ज्यादातर जानकार बढ़े मतदान प्रतिशत का विश्लेषण करते वक्त बिहार में व्यापक पैमाने पर वोटर लिस्ट में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को नजरंदाज कर रहे हैं. एसआईआर के बाद बिहार में पहली बार चुनाव हुए हैं. एसआईआर में 55 लाख फर्जी वोटरों के नाम काटे गए हैं. मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है. 55 लाख वोट कटने से मतदाताओं की कुल संख्या में कमी आई और वोट प्रतिशत बढ़ा है. इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए. हालांकि मतदान प्रतिशत बढ़ने का केवल यही एक कारण नहीं है. निश्चित तौर पर बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ है तो इसका केवल एक कारण नहीं हो सकता.

बढ़े मतदान प्रतिशत ने पलट दीं सरकारें

अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर. इतिहास गवाह रहा है कि बिहार में जब-जब मतदान प्रतिशत में इजाफा हुआ है, सरकारें बदली हैं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही इजाफा हुआ है. 1951-52 से लेकर 2020 तक बिहार में केवल 3 बार 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है. 1990 में 62.04 प्रतिशत, 1995 में 61.79 प्रतिशत और 2000 में 62.57 प्रतिशत. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में तो सभी रिकॉर्ड ही टूट गए हैं. अगर दूसरे चरण में भी मतदाताओं ने ऐसे ही उत्साह दिखाया तो बिहार में वोटिंग का यह सर्वोत्तम रिकॉर्ड होगा. 1951-52 से लेकर 2020 तक ऐसा देखा गया है कि जब जब मतदान में 5 प्रतिशत का इजाफा होता है, सरकार बदल गई है.

1962 के 44.5 प्रतिशत के बदले 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में 51.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया था. 7 प्रतिशत वोटिंग अधिक होने के बाद कांग्रेस ने बिहार को गंवा दिया था और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार प्रदेश में बनी थी. इसी तरह, 1977 के 50.5 प्रतिशत के मुकाबले 1980 में 57.3 प्रतिशत मतदान हुआ था. 6.8 प्रतिशत अधिक मतदान का नतीजा यह रहा कि जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस फिर से सत्ता में स्थापित हो गई थी. 1985 में 56.3 प्रतिशत के बदले 1990 में 62 प्रतिशत मतदान हुआ था. 5.8 प्रतिशत अधिक मतदान का फल यह निकला कि कांग्रेस फिर से सत्ता से बाहर हो गई और जनता दल का शासन स्थापित हुआ था.

16 प्रतिशत कम वोटिंग पर भी बदल गई थी सरकार

अब इन आंकड़ों का विरोधाभास देख लीजिए. 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से बाहर हुआ था और तब 2000 के मुकाबले 16 प्रतिशत कम वोटिंग हुई थी. फिर भी सरकार बदल गई थी और 15 साल का लालू प्रसाद यादव और राबड़ी सरकार को जाना पड़ा था. 2000 में 62.57 प्रतिशत मतदान हुआ था, जो अब तक रिकॉर्ड है. वहीं 2005 में दो बार चुनाव कराए गए थे. फरवरी, 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगानी पड़ी थी. उसके बाद अक्टूबर, 2005 में फिर से चुनाव कराए गए थे. फरवरी, 2005 में हुए चुनाव में 46.5 तो अक्टूबर, 2005 में हुए चुनाव में 45.85 प्रतिशत मतदान हुआ था.

3 बार से बढ़े मतदान प्रतिशत का लाभ ले रहे नीतीश

अक्टूबर, 2005 के 45.85 प्रतिशत के मुकाबले 2010 के विधानसभा चुनाव में 52.1 प्रतिशत मतदान हुआ था. तब भी 6.25 प्रतिशत का उछाल मतदान प्रतिशत में दर्ज किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार और शक्तिशाली बनकर उभरे थे और विपक्ष एकदम से सिमट सा गया था. 2015 में 55.9 के मुकाबले 2020 में 56.1 प्रतिशत मतदान हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार ने ही सरकार बनाई थी. इस तरह पिछले 3 चुनावों में वोटिंग बढ़ने का सीधा लाभ नीतीश कुमार की सरकार को हुआ है. इस बार होता है या नहीं, यह 14 नवंबर को तय होगा.