Bihar SIR: दावे-आपत्तियों की अंतिम तारीख नजदीक, राजनीतिक दलों की अभी तक चुप्पी

Bihar SIR: बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए महज 12 दिन शेष हैं. महीनेभर की इस पूरी प्रक्रिया में अभी तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई है. हालांकि, मतदाताओं की तरफ से सीधे तौर पर 60,010 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं. इनमें से चुनाव आयोग 2,394 दावे और आपत्तियों का निपटारा कर चुका है.

चुनाव आयोग ने बुधवार को SIR प्रक्रिया को लेकर 1 अगस्त से 20 अगस्त, सुबह 11 बजे तक का बुलेटिन जारी किया. आयोग के अनुसार, पूरे बिहार में राजनीतिक दलों के कुल 1,60,813 बीएलए हैं. इनमें से किसी भी राजनीतिक दल के बीएलए ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक दलों के बीएलए जनता से दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) एकत्र कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. निर्धारित फॉर्म या घोषणा के बिना सामान्य शिकायतों को दावे (फॉर्म 6) और आपत्तियां (फॉर्म 7) के रूप में नहीं गिना जाएगा.

बुलेटिन के अनुसार, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने संबंधी मतदाताओं की ओर से किए गए दावे और आपत्तियों की कुल संख्या 60,010 है, जिसमें से 2,394 का निपटारा किया गया. 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से प्राप्त फॉर्म-6 और घोषणा पत्र संबंधी कुल 1,98,660 मामले हैं.

नियमों के अनुसार, दावे और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ERO और AERO की ओर से पात्रता के सत्यापन के बाद 7 दिन की नोटिस अवधि पूरी होने से पहले नहीं किया जाएगा. SIR आदेशों के अनुसार, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप सूची से किसी भी नाम को ERO और AERO बिना जांच-पड़ताल और स्पीकिंग आदेश के हटा नहीं सकते हैं.

इनपुट:आईएएनएस

