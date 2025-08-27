Bihar SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति

Bihar SIR: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए महज पांच दिन बाकी हैं. इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार SIR को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया है. ECI के अनुसार, अब तक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की ओर से 53 आपत्तियां मिली हैं. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी किया है.

ECI के अनुसार, 1 अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त 2025 (सुबह 10 बजे) तक की अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं. इस दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की तरफ से 53 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा. इसके अलावा, राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा समेत अन्य दलों की ओर से 27 दिनों के बाद कोई आपत्ति नहीं मिली है.

ECI ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म 6 (घोषणा-पत्र सहित) के तहत कुल 6,35,124 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27,825 का निस्तारण हुआ. इसके अलावा, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए कुल 1,78,948 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 20,702 का निस्तारण 7 दिनों के बाद हुआ.नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ERO या AERO द्वारा पात्रता सत्यापन और 7 दिन की नोटिस अवधि पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना जांच और निष्पक्ष सुनवाई के नहीं हटाया जाएग. हटाए गए नामों की सूची, कारण सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइटों पर EPIC नंबर के साथ खोज योग्य रूप में उपलब्ध है. असंतुष्ट व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

