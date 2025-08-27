Bihar SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2899086
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति

Bihar SIR: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए महज पांच दिन बाकी हैं. ECI के अनुसार 1 अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त 2025 (सुबह 10 बजे) तक की अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं. इस दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की तरफ से 53 आपत्तियां मिली हैं, जबकि राजद-कांग्रेस ने अबतक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:13 PM IST

Trending Photos

चुनाव आयोग
चुनाव आयोग

Bihar SIR: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए महज पांच दिन बाकी हैं. इस बीच, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार SIR को लेकर डेली बुलेटिन जारी किया है. ECI के अनुसार, अब तक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की ओर से 53 आपत्तियां मिली हैं. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया के संबंध में दैनिक बुलेटिन जारी किया है.

ECI के अनुसार, 1 अगस्त 2025 (दोपहर 3 बजे) से 27 अगस्त 2025 (सुबह 10 बजे) तक की अवधि में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अब केवल 5 दिन शेष हैं. इस दौरान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) की तरफ से 53 आपत्तियां मिली हैं, जिनका निपटारा 7 दिन में किया जाएगा. इसके अलावा, राजद, कांग्रेस, जदयू और भाजपा समेत अन्य दलों की ओर से 27 दिनों के बाद कोई आपत्ति नहीं मिली है.

ये भी पढ़ें: 'यह देश है, धर्मशाला नहीं...', SIR के मुद्दे पर BJP सांसद का राहुल-तेजस्वी पर वार

Add Zee News as a Preferred Source

ECI ने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म 6 (घोषणा-पत्र सहित) के तहत कुल 6,35,124 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27,825 का निस्तारण हुआ. इसके अलावा, योग्य मतदाताओं को शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए कुल 1,78,948 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनमें से 20,702 का निस्तारण 7 दिनों के बाद हुआ.नियमों के अनुसार, दावों और आपत्तियों का निस्तारण संबंधित ERO या AERO द्वारा पात्रता सत्यापन और 7 दिन की नोटिस अवधि पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा.

चुनाव आयोग के मुताबिक, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से किसी भी नाम को बिना जांच और निष्पक्ष सुनवाई के नहीं हटाया जाएग. हटाए गए नामों की सूची, कारण सहित, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइटों पर EPIC नंबर के साथ खोज योग्य रूप में उपलब्ध है. असंतुष्ट व्यक्ति आधार कार्ड की प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar SIRElection Commission

Trending news

Rahul Gandhi
राहुल के खिलाफ BJP के पोस्ट पर भड़की सियासत, पक्ष-विपक्ष में तकरार
Bihar SIR
SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति
Neelam Giri
बिग बॉस 19 में नीलम गिरी हुईं नॉमिनेट, आम्रपाली दुबे ने फैंस से की वोट देने की अपील
Bhagalpur News
सड़क पर भाभी को पटक-पटककर पीटने लगा देवर, राहगीरों ने कर दी देवर की जमकर धुनाई
Hero Asia Cup 2025
हॉकी के गढ़ में खेलने का मौका मिलेगा', भारत आकर खुश हैं कजाकिस्तान के कप्तान
ashok chaudhary
कांग्रेस अगर बिहार में 10 साल पहले संघर्ष करती, तो स्थिति ऐसी नहीं होती : अशोक चौधरी
Rahul Gnadhi
राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' में फिर चलाई बुलेट, पीछे बैठीं प्रियंका
Pawan Singh new song
पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है
bjp mla shreyashi singh
'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया' प्रशांत किशोर पर श्रेयसी सिंह का गंभीर आरोप
Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल को स्टालिन-रेवंत रेड्डी ही मिले थे?
;