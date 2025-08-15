Bihar SIR: विपक्ष और चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसको-क्या मिला? यहां देखिए

Supreme Court On Bihar SIR: बिहार में वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर मचे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 अगस्त) को बेहद अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे, जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं. इस फैसले को विपक्ष अपनी जीत बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग भी निर्देशों का पालन करने को तैयार हो गया. अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने सच में विपक्ष की मांग पूरी कर दी और चुनाव आयोग को इससे कितना झटका लगा है?

कोर्ट ने क्या है अंतरिम आदेश?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग से कहा है कि वह बूथ वार जानकारी दे, जिससे मतदाता के ईपीआईसी नंबर से उसे खोजा जा सके. सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि यह लिस्ट जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर प्रकाशित करें. इतना ही नहीं पंचायत भवन और प्रखंड विकास पंचायत अधिकारियों के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी इस लिस्ट को चस्पा किया जाएगा. इसके अलावा समाचार पत्रों और रेडियो पर भी इस लिस्ट का प्रसारण कराया जाएगा, जिससे सभी लोगों को आसानी से जानकारी मिल सके. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को भी मान्यता दी है. हालांकि, कोर्ट ने यह नहीं कहा क‍ि ज‍िन लोगों का नाम काट द‍िया गया है वे सभी सिर्फ आधार कार्ड दिखाकर वोटर बन जाएंगे. ये सिर्फ उन कुछ लोगों के ल‍िए है, ज‍िन्‍हें मृत घोषित बताकर वोटर ल‍िस्‍ट से हटा द‍िया गया है लेकिन वे जिंदा हैं. उन्‍हें सहूल‍ियत दी गई है क‍ि वे पहचान के रूप में आधार कार्ड को पेश कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने सिर्फ झूठ बोला और भ्रम फैलाया : ऋतुराज सिन्हा

क्या तेजस्वी की मांग पूरी हुई?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे अपनी जीत बताया. उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एसआईआर के शुरुआत में सूत्रों के हवाले से घुसपैठ से संबंधित खबरें प्लांट कराई गईं, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहीं भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं किया है. आज सब नंगे हो गए हैं. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है. वह सदन से सड़क तक लड़ेंगे और बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है. अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच में तेजस्वी यादव के पक्ष में आया है. जवाब है- नहीं. दरअसल, एसआईआर के खिलाफ राजद ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है. राजद सांसद मनोज झा ने अपनी याचिका में एसआईआर को रद्द करने की मांग की है. उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया जानबूझकर गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना मुश्किल बनाने के लिए बनाई गई है. योगेंद्र यादव और टीएमसी सहित अन्य राजनीतिक दलों ने भी एसआईआर को रद्द करने की मांग की है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त की सुनवाई में ही एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

एडीआर की याचिका में क्या?

बीच, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए गए SIR के बाद जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, उनका विवरण प्रकाशित करने के लिए आयोग को निर्देश देने की मांग शीर्ष अदालत से की है. मसौदा सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं के नामों और विवरणों की विधानसभा क्षेत्र और भाग या बूथवार सूची प्रकाशित करे, और इसमें सूची से हटाए जाने के कारणों (मौत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लिकेट या लापता) को भी शामिल करे.

ये भी पढ़ें- Bihar Vidhansabha Chunav 2025 Highlights: मसौदा सूची में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं, उनके नाम वेबसाइटों पर प्रकाशित करें: सुप्रीम कोर्ट

ADR का कहना है कि EC के आदेश ने मतदाताओं की सूची में होने की ज़िम्मेदारी राज्य से नागरिकों पर डाल दी है. इसमें आधार या राशन कार्ड जैसे पहचान दस्तावेजों को शामिल नहीं किया गया है. इससे हाशिए पर रहने वाले समुदाय और गरीब लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं. याचिका में कहा गया है कि SIR प्रक्रिया के तहत जरूरी घोषणा अनुच्छेद 326 का उल्लंघन है, क्योंकि इसमें मतदाता को अपनी और अपने माता-पिता की नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ देने की आवश्यकता होती है. ऐसा न करने पर उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा और उसे हटाया जा सकता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!