Bihar SIR: समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901560
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar SIR: समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Bihar SIRसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 06:37 PM IST

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण के बाद भारतीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय-सीमा बढ़ाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार किया. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 सितंबर को करने पर सहमति जताई. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई. अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किए हैं.

पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पक्षकारों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि समय सीमा बढ़ाने के उनके अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है। इस मामले की सुनवाई 8 सितंबर के लिए निर्धारित की थी. इसके साथ-साथ चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं से ऑनलाइन दावा प्रपत्र स्वीकार करे और उन पर दस्तावेजों को भौतिक रूप से जमा करने पर जोर न डाला जाए.

ये भी पढ़ें: SIR: सिर्फ पांच दिन बाकी, राजद-कांग्रेस ने मतदाता सूची को लेकर नहीं उठाई आपत्ति

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए क्लेम फॉर्म को चुनाव आयोग द्वारा पहले सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी एक या आधार कार्ड के साथ जमा किया जा सकता है. कोर्ट ने बिहार में सभी राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं (बीएलए) को निर्देश दिया कि वे उन लोगों की मदद करें जो गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाए और जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए.

14 अगस्त को जस्टिस कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में चुनाव से पहले तैयार मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का जिला-वार डेटा अपलोड करे. साथ ही, उनके नाम हटाने के कारण, जैसे मृत्यु, निवास स्थान में बदलाव या दोहरी प्रविष्टि, भी स्पष्ट किए जाएं.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Supreme CourtBihar SIR

Trending news

patna news
पटना में छात्रा की मौत का मामला, दंगे और उत्पात पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
Supreme Court
Bihar SIR: समय-सीमा बढ़ाने की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
amit malviya
'जिससे मिला था धोखा, आज दे रहे उसी का साथ', सिद्धारमैया पर अमित मालवीय का तंज
abuse
सभ्यता पहले आई या गालियां? 'पीएम मोदी को गाली' के बहाने जानें इसके अनछुए पहलुओं को
digvijay singh
PM मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई: दिग्विजय सिंह
Bihar News
बिहारियों के लिए राहत वाली खबर, नहीं घुसे बिहार में 3 पाकिस्तानी आतंकी,ADG का खुलासा
Enos Ekka
CNT Act Violation: पूर्व मंत्री एनोस एक्का और उनकी पत्नी समेत 9 लोग दोषी करार
Ashok Choudhary
अशोक चौधरी का BJP को दो टूक, कहा- 'दूसरे दल के कार्यालय में तोड़फोड़ गलत...'
amit shah
PM मोदी पर अपशब्द मामले में एक गिरफ्तार, अमित शाह और जेपी नड्डा की तीखी प्रतिक्रिया
Jamui News
पेड़ से टकराया बालू लदा अनियंत्रित ट्रैक्टर, चालक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप
;