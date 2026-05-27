बिहार SIR पर 'सुप्रीम' फैसलाः सर्वोच्च न्यायालय बोला- यह प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है

Supreme Court On Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार मे हुई SIR प्रक्रिया को पूरी तरह से वैद्य ठहराया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है. चुनाव आयोग के पास SIR कराने का पूरा अधिकार है.
Trending Photos
Bihar SIR Verdict: बिहार में SIR को लेकर 'सुप्रीम' फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में पूरे नियमों का पालन हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग के पास SIR कराने का पूरा अधिकार है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि चुनाव आयोग SIR करा सकता है. उसकी शक्तियां बरकरार हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि SIR की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है. इलेक्शन कमीशन के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को गैर-संवैधानिक करार नहीं दे सकते.
बता दें कि बिहार पहला राज्य था, जहां चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की थी. उस समय सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक रूप से कहा था कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या हटाना चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है. चुनाव आयोग ने तय किया था कि 2002 या 2003 के वोटर लिस्टर में जिन मतदाताओं के नाम नहीं थे, उन्हें तब की सूची में दर्ज किसी व्यक्ति से पैतृक संबंध साबित करना था.
एसआईआर को लेकर विपक्षी नेताओं ने तमाम तरह के सवाल उठाए थे. SIR के खिलाफ राजद नेता मनोज झा और सुधाकर सिंह के अलावा टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और पप्पू यादव समेत PUCL जैसे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं का दावा था कि संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1050 के तहत चुनाव आयोग को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर 12 अगस्त से शुरू हुई लंबी सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस पर फैसला दिया है.