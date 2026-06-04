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लालू-राबड़ी को Z+, तेजस्वी को Y+ और तेज प्रताप को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, देखें पूरी लिस्ट

Bihar State Security Committee Decision : वीआईपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की गई. इस समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किए गए हैं.

राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार, लालू यादव और राबड़ी देवी को Z प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है. तेजस्वी यादव को Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा, तो तेज प्रताप यादव को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. मीसा भारती को तीन अंगरक्षक मिले हैं. जबकि, राजश्री यादव को एक अंगरक्षक मिला है.