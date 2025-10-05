Advertisement
Zee Bihar Jharkhand

'लालू-राबड़ी के जंगलराज का खौफ बिहार आज भी भूला नहीं...', RJD पर नित्यानंद राय का तीखा प्रहार

Bihar Politics:केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद पर तिखा हमला किया. उनहोंने कहा कि (1990-2005) में लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन काल में बिहार राज्य की कानून व्यस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी. जंगलराज के उस दौर को याद करने पर आज भी बिहार की जनता कांप जाती है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 12:51 PM IST

नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Bihar Politics: जैसे-जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज होती दिख रही है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने रविवार को बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दैरान नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव और  आरजेडी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज भी जंगलराज के उस दौर को याद कर कांप जाती है. राय ने आरोप लगाया कि लालू-राबड़ी के शासनकाल (1990-2005) में राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी.

सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि(1990-2005) के दौरान 32 हजार से अधिक अपहरण, 18,126 से ज्यादा हत्याएं और 59 नरसंहार हुए. उन्होंने कहा कि उस समय हत्याओं के मामलों में FIR तक नहीं दर्ज होती थी, और चुनाव के दौरान गरीबों को मतदान केंद्र तक जाने से रोका जाता था. राय ने दावा किया कि इस दौरान 50 ईमानदार पुलिसकर्मियों की भी हत्या चुनाव में हुई थी, जो कानून का पालन कर रहे थे.

ये भी पढ़ें: बिहार BJP ने विधानसभा चुनाव के लिए कसी कमर, टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय

नित्यानंद राय ने कहा कि महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाओं में भी सरकार और अपराधियों के बीच संरक्षण का खेल होता था. उन्होंने कहा कि उस समय मुख्यमंत्री आवास से अपराधियों को संरक्षण मिलता था, और सरकार ही अपराधियों की सरपरस्त बन गई थी.

राय ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दी और कहा, अगर हिम्मत है तो स्वीकार करो कि तुम्हारे माता-पिता के शासन में जंगलराज था और जनता के सामने जाकर जवाब दो. उन्होंने चेतावनी दी कि जनता अब उस अंधकारमय दौर को दोबारा नहीं देखना चाहती. इस बार जनता तेजस्वी की राजनीति को चित कर देगी.रिपोर्ट:  निषेद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Nityanand RaiBihar politics

