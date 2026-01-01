Bihar Challenges In 2026: बेरोजगारी से लेकर पलायन और बाढ़ तक... इस साल बिहार के सामने होंगी ये चुनौतियां

Bihar Big Challenges: नए साल 2026 का आगमन हो चुका है और पूरी दुनिया न्यू ईयर (New Year 2026) सेलीब्रेट करने में व्यस्त है. साल 2025 बिहार के लिए काफी खास रहा. इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की. साल 2025 में बिहार को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, उम्मीद है कि इस साल उन समस्याओं का नीतीश सरकार निवारण करेगी. बिहार सरकार को इस हर साल आने वाली बाढ़ के अलावा बेरोजगारी, पलायन, कानून व्यवस्था और औद्योगिकीकरण पर विशेष फोकस करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इन मुद्दों पर पूरा फोकस है, इसी कारण से उन्होंने 'सात निश्चय-3' की घोषणा कर कर रखी है.

बेरोजगारी- बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. यही वजह है कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में सभी दलों का पूरा फोकस नौकरी-रोजगार पर था. महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने 'हर परिवार में एक सरकारी' नौकरी देने का वादा किया था. इसके जवाब में एनडीए ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी-रोजगार देने का वादा किया था. जनता को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन पर ज्यादा भरोसा हुआ और एक बार फिर से उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया. युवाओं में स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. अब देखना ये होगा कि इस साल सरकार कितने युवाओं को नौकरी-रोजगार देने का काम करती है. पलायन- बिहार विधानसभा चुनाव में पलायन का मुद्दा का खूब तूल पकड़ता है, लेकिन चुनाव के बाद हालात 'ढाक के तीन पात' बनकर रह जाते हैं. क्या पलायन बिहारी की नियति बन चुका है? सरकार को अब इस सवाल का जवाब खोजना होगा. बिहार सरकार को अब प्रदेश में ही रोजगार पैदा करना होगा, जिससे लोगों को मजबूरी में अपना घर-द्वार छोड़कर बाहरी प्रदेशों में ना जाना पड़े. ZEE Bihar Samvad के कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने साफ कहा था कि पलायन किसी की तरक्की और धन के लिए हो रहा है, तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए. फोर्स माइग्रेशन नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा है कि अनस्किल्ड लोग जब बाहर जाते हैं तो समस्या होती है, क्योंकि फिर वो अंडरपेड होंगे. जिससे वे भविष्य के लिए हमेशा अनसिक्योर रहेंगे. इन तीन U पर हमारा फोकस है. स्किल, सिक्योरिटी और सम्मान पर हमारा फोकस है. कोई बिहारी अगर तमिलनाडु-महाराष्ट्र में काम रहा है, उसे दबने की जरूरत ना पड़े. हम उस पर काम करेंगे. बाढ़ की समस्या- बिहार में हर साल बाढ़ क्यों आती है और बिहार सरकार इसे रोकने के लिए क्या काम कर रही है? इन सवाल के जवाब अब हर कोई जानना चाहता है. प्रदेश की लगभग 50 फीसदी जमीन ऐसी है, जहां बाढ़ का जोखिम है, जबकि 30 प्रतिशत जमीन पर स्थायी जल जमाव की स्थिति है. हर साल आने वाली बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित होते हैं. इस आई बाढ़ में 10 जिलों के 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे. वहीं 2024 में उत्तर बिहार में आई बाढ़ से 126.3 करोड़ का नुकसान हुआ था. बाढ़ की विपक्षिता के कारण 82.18 परिवार विस्थापित हुए थे. सरकार को अब इस समस्या का स्थाई समाधान खोजना ही होगा, वरना विकास के सारे दावे बेइमानी लगेंगे. कानून व्यवस्था- प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना सरकार की बड़ी चुनौती होगी. सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंप दी है. गृह मंत्रालय संभालते ही सम्राट चौधरी ने अपराधियों को प्रदेश छोड़ने की सलाह दी थी. सम्राट के नेतृत्व में बिहार पुलिस ने भी यूपी स्टाइल में 'ऑपरेशन लंगड़ा' शुरू कर दिया है. बिहार पुलिस के मुताबिक, साल 2024 की तुलना में इस साल कुल संज्ञेय अपराधों में 8.3 प्रतिशत की कमी आई है. हत्या, डकैती व लूट जैसे संगीन मामलों में भी पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का माहौल तैयार करना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा सपना है. वे चाहते हैं कि बिहार एक बार फिर से औद्योगिक हब के रूप में निखरकर सामने आए. इसके लिए छोटे उद्योगों से लेकर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, टेक हब और सेमीकंडक्टर जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पिछले ही महीने सरकार ने राज्य में 17 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए करीब 7700 एकड़ जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है, जिस पर लगभग 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार का अनुमान है कि इन परियोजनाओं से करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.