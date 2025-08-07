Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, आज दिल्ली में NDA-INDIA गठबंधन की बैठक, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा!

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज का दिन का काफी अहम होने वाला है. आज दिल्ली में बिहार एनडीए की दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. जेडीयू की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बैठक में हिस्सा लेंगे. लोजपा-रामविलास सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम संरक्षक एवं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, रोलोमो सुप्रीमो एवं राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी बैठक में शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी.

बिहार एनडीए के घटक दलों की बैठक शाम 4 बजे से शुरू होगी. यह बैठक पार्लियामेंट हाउस में समन्वय कक्ष नम्बर 3 होगी. बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर सकते हैं. इस बैठक में बिहार एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे, जिनमें जेडीयू से संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, हम से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, लोजपा-रामविलास पार्टी से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और रालोमो से राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा समेत NDA के और भी बड़े नेता शामिल होंगे. इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी हिस्सा लेंगे.

दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया है. बताया जा रहा है कि डिनर पार्टी तो एक बहाना है, इस मीटिंग में बिहार में चल रहे SIR प्रक्रिया को लेकर रणनीति तय की जा सकती है. इस बैठक के जरिए राहुल चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता एक साथ रहें, जिससे सदन में सरकार को घेरने में आसानी रहे. इस मीटिंग में राजद नेता तेजस्वी यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे शामिल होंगे. इसके अलावा शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ जेएमएम और दूसरे बड़े दलों के शामिल होने की संभावना है. टीएमसी और आप पार्टी के नेताओं को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है.

