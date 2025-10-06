Sahebganj Vidhan Sabha Seat: साहेबगंज विधानसभा में पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा चुनावी मुद्दे

Sahebganj Vidhan Sabha Chunav 2025: मुजफ्फरपुर जिले की साहेबगंज विधानसभा लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है. यहां फतेहाबाद में गंडक नदी और ईशा छपरा घाट पर बाया नदी पर पुल बनाने की मांग कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो सकी. पुल की कमी के कारण लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा पेयजल की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति भी यहां की बड़ी चुनौतियों में से एक है.

साल 2020 के विधानसभा चुनाव में साहेबगंज सीट पर भाजपा के राजू कुमार सिंह विजयी हुए. उन्होंने वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी और बाद में भाजपा में शामिल हो गए. राजू कुमार सिंह ने राजद के राम विचार राय को 15,333 वोटों से हराया. उन्हें कुल 81,203 वोट मिले, जबकि राम विचार राय को 65,870 वोट हासिल हुए.

साहेबगंज विधानसभा की राजनीति में पिछले चुनावों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है. 2015 में राजद के राम विचार राय ने जीत दर्ज की थी और उन्हें 70,573 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के राजू कुमार सिंह को 59,923 वोट मिले. वहीं 2010 के चुनाव में जदयू से राजू कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी. उस चुनाव में उन्हें 46,562 वोट मिले थे और राजद के राम विचार राय 41,619 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे.

2025 के चुनाव में भाजपा से मौजूदा विधायक राजू कुमार सिंह ही प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं. महागठबंधन की ओर से अब तक कोई दावेदार सामने नहीं आया है. साहेबगंज के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां राजपूत, यादव, मुस्लिम और भूमिहार मतदाता बड़ी संख्या में हैं. इसके अलावा वैश्य, निषाद और पिछड़ी जातियों का वोट भी चुनावी नतीजों पर अहम असर डालता रहा है.

साहेबगंज विधानसभा बाया नदी के किनारे बसा है. इसकी सीमा उत्तर में पूर्वी चंपारण जिले के मेहसी प्रखंड के केसरिया और कल्याणपुर से, जबकि दक्षिण में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड से लगती है. पास के इलाके चकिया, बरौली, मढ़ौरा और अरेराज से यह जुड़ा हुआ है. यहां कुल मतदाताओं की संख्या 3,08,120 (2020 की सूची के अनुसार) है.

मुजफ्फरपुर जिले में वर्तमान में कांटी, गायघाट, मीनापुर और बोचहा सीटें राजद के पास हैं. वहीं सकरा से जदयू, जबकि कुढ़नी, औराई, बरूराज, साहेबगंज और पारू सीटों पर भाजपा का कब्जा है. कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर नगर सीट पर जीत दर्ज की थी.

