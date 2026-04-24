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Bihar Vidhan Sabha Special Session: आज सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी, फ्लोर टेस्ट से पहले समझें सीटों का नंबर गेम

Bihar Legislative Assembly Special Session: सीएम सम्राट चौधरी शुक्रवार को सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे. हालांकि, आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की सरकार पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही है. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:23 AM IST

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आज सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी (File Photo)
आज सदन में बहुमत साबित करेंगे सीएम सम्राट चौधरी (File Photo)

Bihar Vidhan Sabha Special Session: बिहार विधानसभा का 24 अप्रैल, 2026 यानी शुक्रवार को स्पेशल सत्र है. सीएम सम्राट चौधरी शुक्रवार को सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे. हालांकि, आंकड़ों के लिहाज से एनडीए की सरकार पूरी तरह सुरक्षित नजर आ रही है. मगर, विपक्षी खेमे में मची हलचल ने इस सत्र को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि सियासी हलकों में चर्चा है कि महागठबंधन के विधायक टूट सकते हैं. चलिए बहुमत का सारा गणित समझते हैं.

बहुमत का गणित समझिए
बिहार विधानसभा में 243 सीट हैं. सदन में सरकार को बहुमत के लिए 122 सीटों की जरुरत है. वहीं, वर्तमान में एनडीए के पास 201 विधायकों का प्रचंड संख्या है. यहां बता दें कि नितिन नबीन के विधायक पद से इस्तीफा देने से बीजेपी के 89 से 88 विधायक हो गए हैं. साथ ही 243 वाली विधानसभा सीट में 242 सदस्य अभी हैं.

बीजेपी: 88 विधायक
जदयू: 85 विधायक
एलजेपी (आर): 19 विधायक
हम (HAM): 5 विधायक
आरएलएम: 4 विधायक

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विपक्ष में टूट की आहट तेज?
सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि राजद और कांग्रेस गठबंधन के कुछ विधायक पाला बदलकर सत्ता पक्ष के साथ आ सकते हैं. अगर विपक्षी खेमे में बड़ी सेंध लगती है, तो तेजस्वी यादव के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी. अगर ऐसा होता है कि उनसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी छिन सकती है.

वहीं, विपक्ष के पास 41 विधायकों की संख्या है, जिसमें महागठबंधन के 35 विधायक हैं. 

राजद: 25
कांग्रेस: 6
वाम दल: 3
आईआईपी: 1
एआईएमआईएम: 5
बसपा: 1

ध्यान रहें कि 14 अप्रैल, 2026 को नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और 15 अप्रैल, 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. वहीं, जदयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेकर कमान संभाली है.

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