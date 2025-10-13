Bihar Chunav 2025: भाजपा के हिस्से में आईं 101 सीटें, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 BJP Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है. तय फॉर्मूले के तहत भाजपा और जेडीयू को 101-101 सीटें मिली हैं तो लोजपा रामविलास को 29 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अलावा हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगे. अब आप यह जानना चाहते होंगे कि भाजपा जिन 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, वहां से कौन-कौन उम्मीदवार होगा? आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए यहां हम भाजपा के सभी 101 उम्मीदवारों की लिस्ट दे रहे हैं.

बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही भाजपा के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

SR. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!