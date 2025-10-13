Advertisement
Bihar Chunav 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के खाते में आईं 6 सीटें, इन नेताओं को मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 HAM Candidate List: जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के खाते में एनडीए के सीट बंटवारे में 6 सीटें आईं हैं. इसका मतलब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर अपने कैंडिडेटस उतारेगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 03:05 PM IST

हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (File Photo)
हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (File Photo)

Bihar Chunav 2025 HAM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) में सीटों का बंटवारा हो गया है. इस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गईं हैं. जबकि, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) 6-6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगी. यहां पर आपको जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशियों की लिस्ट देखने को मिलेगी. कौन कहां से चुनाव लड़ रहा हैं? किसे कहां से पार्टी ने टिकट दिया है?

वोटिंग की तारीख जान लीजिए
चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी. 6 नवंबर और 11 नवंबर को. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

ये रही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रत्याशियों की लिस्ट

SR. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम
     
     
     
     
     
     

