Bihar Chunav 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी HAM के खाते में आईं 6 सीटें, इन नेताओं को मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 HAM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए (NDA) में सीटों का बंटवारा हो गया है. इस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड (JDU) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें दी गईं हैं. जबकि, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) 6-6 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगी. यहां पर आपको जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशियों की लिस्ट देखने को मिलेगी. कौन कहां से चुनाव लड़ रहा हैं? किसे कहां से पार्टी ने टिकट दिया है?

वोटिंग की तारीख जान लीजिए

चुनाव आयोग की तरफ से घोषित कार्यक्रम के अनुसार, बिहार में दो चरणों में वोटिंग होगी. 6 नवंबर और 11 नवंबर को. मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

ये रही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रत्याशियों की लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

SR. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम

यह भी पढ़ें: 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR, जानें किसे कहां से मिला टिकट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!