Bihar Chunav 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज पार्टी, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ही ऐसा दल है, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है. जन सुराज पार्टी का अभी तक किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:56 PM IST

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने प्रत्याशियों के ऐलान में सबसे अधिक तेजी दिखाई थी. पहली लिस्ट में ही पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी. उस समय तक एनडीए हो या महागठबंधन सीट शेयरिंग में ही उलझे थे. इस चुनाव में जन सुराज पार्टी एकमात्र दल है, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है. आप इस खबर में जन सुराज पार्टी के सभी 243 उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं. 

बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट: 

Sr. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम
1.  वाल्मीकिनगर  दीर्घ नारायण प्रसाद 
2.  लौरिया  सुनील कुमार
3.  हरसिद्धि  अवधेश राम
4.  बेनीपट्टी  मोहम्मद परवेज़
5.  पूर्णिया बाईसी  शाहनवाज आलम
6.  सहरसा  किशोर कुमार मुन्ना
7.  सिमरी बख्तियारपुर  सुरेंद्र यादव 
8.  दरभंगा  आरके मिश्रा
9.  केवटी  बिलटू साहनी
10.  मीनापुर  तेज नारायण साहनी
11.  मुजफ्फरपुर  अमल कुमार दास
12.  गोपालगंज  डॉ शशि शेखर सिन्हा
13.  भोरे  प्रीति किन्नर
14.  रघुनाथपुर  राहुल कीर्ति सिंह
15.  दरौंदा  सत्येंद्र कुमार यादव
16.  मांझी  यदुवंश गिरी
17.  छपरा  जयप्रकाश सिंह
18.  सोनपुर  चंदन लाल मेहता
19.  कल्याणपुर  रामबालक पासवान
20  मोरवा  जागृति ठाकुर 
21 खगड़िया  जयंती पटेल
22 बेलदौर  गजेंद्र कुमार निषाद
23 परबत्ता  विनय कुमार वरुण
24 बेलहर  बृजकिशोर पंडित
25 बिहार शरीफ  दिनेश कुमार 
26 नालंदा  कुमार पूनम शर्मा
27 कुम्हरार  केसी सिन्हा 
28 आरा  विजय कुमार गुप्ता
29 करगहर  रितेश पांडेय
30 इमामगंज  डॉ अजीत कुमार
31 बोधगया  लक्ष्मण मांझी
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

bihar chunav 2025Jan Suraj Party Candidate List

