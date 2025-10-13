Bihar Chunav 2025: सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज पार्टी, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी ने प्रत्याशियों के ऐलान में सबसे अधिक तेजी दिखाई थी. पहली लिस्ट में ही पार्टी ने 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी. उस समय तक एनडीए हो या महागठबंधन सीट शेयरिंग में ही उलझे थे. इस चुनाव में जन सुराज पार्टी एकमात्र दल है, जो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है. आप इस खबर में जन सुराज पार्टी के सभी 243 उम्मीदवारों की लिस्ट देख सकते हैं.

बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट:

