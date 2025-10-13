Bihar Chunav 2025: पहली बार विधानसभा चुनाव में बराबरी की हैसियत से चुनाव लड़ने जा रही जेडीयू, देखें प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 Jan Suraj Party Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है. भाजपा और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. दोनों के हिस्से में 101-101 सीटें आई हैं. इन दोनों दलों के बाद चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं तो हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 6 सीटों पर अपना भाग्य आजमाएंगे. अब चूंकि सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है तो जल्द ही जेडीयू प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट आने वाली है. इस खबर में आप जेडीयू के सभी 101 प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट देख सकेंगे.

बता दें कि बिहार में मतदान दो चरणों में होना है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा. 14 मई को नतीजे आएंगे. पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.

ये रही जेडीयू के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट:

