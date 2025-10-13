Bihar Chunav 2025: 29 सीटों पर लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR, जानें किसे कहां से मिला टिकट, ये रही पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 BJP Candidate List: बिहार विधनसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर लड़ेंगी. इन सीटों पर LJPR अपने प्रत्याशियों के नामों की ऐलान करेगी.
Bihar Chunav 2025 LJPR Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल हो गया है. इस सीट बंटवारे के तहत भारतीय जनता पार्टी और जदूयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) 29 सीटों पर अपना दम दिखाएगी. जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. इस ऑर्टिकल में आपको लोजपा (रामविलास) 29 सीटों के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी.
दरअसल, चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है. राज्य में दो चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा. इन चुनावों के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे. इसी के साथ पहले चरण की सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
लोजपा (रामविलास) की ये रही पूरी लिस्ट
|SR. No.
|विधानसभा सीट का नाम
|कैंडिडेट का नाम
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
