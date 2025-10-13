Bihar Chunav 2025: एनडीए में RLM को मिली 6 सीटें, यहां देखें टिकट पाने वालों की पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 RLM Candidate List: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी. एनडीए सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं.
Bihar Chunav 2025 RLM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है. जिसके तहत बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं. जबकि जदूयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसका मतलब हुआ कि बीजेपी और जदयू दोनों बराबर सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे. वहीं, लोजपा (रामविलास) 29 सीट सीटें मिली हैं. जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 सीटें मिली हैं, तो हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) को भी 6 सीट मिली है. इस ऑर्टिकल में आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी.
6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग
चुनाव आयोग ने बिहार में दो चरणों में वोटिंग कराने का ऐलान किया है. पहला चरण 6 नवंबर को होगा और 11 नवंबर दूसरे चरण का मतदान होगा. वोटिंग के नतीजे 14 नवंबर, 2025 को आएंगे. बता दें कि उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.
यहां देखिए RLM के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट
|SR. No.
|विधानसभा सीट का नाम
|कैंडिडेट का नाम
|1
|2
|3
|4
|5
|6
