Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959974
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: एनडीए में RLM को मिली 6 सीटें, यहां देखें टिकट पाने वालों की पूरी लिस्ट

Bihar Chunav 2025 RLM Candidate List: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी. एनडीए सीट शेयरिंग में उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 13, 2025, 03:46 PM IST

Trending Photos

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (@UpendraKushRLM)
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (@UpendraKushRLM)

Bihar Chunav 2025 RLM Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है. जिसके तहत बीजेपी को 101 सीटें मिली हैं. जबकि जदूयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. इसका मतलब हुआ कि बीजेपी और जदयू दोनों बराबर सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे. वहीं, लोजपा (रामविलास) 29 सीट सीटें मिली हैं. जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) को 6 सीटें मिली हैं, तो हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) को भी 6 सीट मिली है. इस ऑर्टिकल में आपको राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी.

 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग
चुनाव आयोग ने बिहार में दो चरणों में वोटिंग कराने का ऐलान किया है. पहला चरण 6 नवंबर को होगा और 11 नवंबर दूसरे चरण का मतदान होगा. वोटिंग के नतीजे 14 नवंबर, 2025  को आएंगे. बता दें कि उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

यहां देखिए RLM के प्रत्याशियों की पूरी लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source
SR. No. विधानसभा सीट का नाम कैंडिडेट का नाम
1    
2    
3    
4    
5    
6    

यह भी पढ़ें: 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR, जानें किसे कहां से मिला टिकट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: NDA में RLM को मिली 6 सीटें, यहां देखें टिकट पाने वालों की लिस्ट
Bihar News
चुनाव से पहले जहानाबाद पुलिस अलर्ट, जांच के दौरान ₹3.99 लाख नकद बरामद
Bihar Crime News
बिना ताला तोड़े चोरों ने उड़ाया 30 लाख, नवादा में BJP नेता की बड़ी मां के घर चोरी
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: HAM के खाते में आईं 6 सीटें, इन नेताओं को मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट
Jan Suraj
Jan Suraj List: जन सुराज की दूसरी लिस्ट जारी, प्रशांत किशोर का फिर से नाम नहीं
bihar chunav 2025
29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी LJPR, जानें किसे कहां से मिला टिकट
bihar chunav 2025
विधानसभा चुनाव में पहली बार बराबरी की हैसियत में JDU, देखें प्रत्याशियों की लिस्ट
IRCTC scam
IRCTC Scam: लालू परिवार के खिलाफ आया फैसला तो गरमाई सियासत, देखें किसने क्या कहा?
bihar jehanabad crime news
जिस घर में बजने वाली थीं शहनाइयां, वहां फैल गया मातम; नर्सिंग होम संचालक की हत्या
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की, कहा- स्थिति पूरी तरह हमारे पक्ष में है