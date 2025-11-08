Advertisement
NDA ने रोजगार दिया होता तो युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता: सपा सांसद इकरा हसन

Bihar Chunav 2025: बिहार में पहले चरण के मतदान हो चुके हैं. बिहार के चुनाव में लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही रहा हैं. बिहार के हर चुनाव में रोजगार न मिलने के कारण लोगों के पलायन की बात की जाती हैं. हर नेता चुनाव में यहीं दवा करता हैं कि किस तरीके से रोजगार पाया जाए. ऐसे में इसी मुद्दे को लेकर सपा पार्टी के सांसद इकरा हसन ने विपक्ष पर तंज कस कहा कि इस बार सिर्फ महागठबंधन की जीत निश्चित हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 02:44 PM IST

Bihar Chunav 2025: समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को दावा किया है कि जनता बदलाव करने के पक्ष में है और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी. पूर्णिया में बातचीत के दौरान सपा सांसद ने कहा कि विकास करने के लिए बिहार की जनता ने लगातार एनडीए को बिहार की सत्ता दी, लेकिन जनता को हर बार धोखा मिला है. जनता इस बार किसी भी तरह के धोखे में नहीं आएगी और एक ऐसी सरकार का चुनाव करेगी जो प्रदेश में उनके बच्चों को रोजगार सुनिश्चित करे.

सपा सांसद ने एनडीए सरकार के 20 साल के शासन को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार अपने संकल्प पत्र में रोजगार की बात करती है, लेकिन 20 साल में उन्होंने कितना रोजगार दिया? सच्चाई यह है कि आज भी रोजगार ही बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा है. अगर एनडीए सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया होता तो पलायन कर युवाओं को दूसरे प्रदेश में नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता.

उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. अपना घर छोड़ दूसरे प्रदेशों की ओर जाना पड़ रहा है. चुनाव में यह मुद्दा विपक्ष की ओर से जोर-शोर से उठाया जा रहा है. एनडीए ने बिहार को पीछे ले जाने का काम किया है, लेकिन महागठबंधन की मजबूत सरकार बिहार को आगे ले जाने का कार्य करेगी.

भाजपा के नेताओं को निशाने पर लेते हुए सपा सांसद ने कहा कि भाजपा हर चुनाव में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है. बिहार में महागठबंधन की सरकार में सर्व समाज को सम्मान दिलाया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे. बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद, अब सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों में लग चुके हैं, जो 11 नवंबर को होगा.

इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

