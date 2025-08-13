Bihar Voter List SIR: 7 दिनों में 17,665 दावे और आपत्तियां मिलीं, 454 मामलों का निपटारा
Bihar Voter List SIR: 7 दिनों में 17,665 दावे और आपत्तियां मिलीं, 454 मामलों का निपटारा

Bihar Voter Lisr SIR: चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को बाहर करने संबंधी 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया है. आयोग ने बुधवार को जारी दैनिक बुलेटिन में कहा कि चुनाव कार्यालय को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में अब तक मतदाताओं से 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 12:08 PM IST

चुनाव आयोग
चुनाव आयोग

Bihar Voter List SIRचुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल करने और अपात्र मतदाताओं को बाहर करने संबंधी 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा कर दिया है. आयोग ने बुधवार को जारी दैनिक बुलेटिन में कहा कि चुनाव कार्यालय को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के संबंध में अब तक मतदाताओं से 17,665 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुईं. चुनाव आयोग ने बिहार में एक अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी. हालांकि, राजनीतिक दलों और उनके बीएलए को मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या न होने के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए एक महीने का समय दिया है.

दैनिक बुलेटिन के अनुसार, चुनाव आयोग को एक अगस्त से 13 अगस्त सुबह 10 बजे तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले या उससे अधिक आयु के नए मतदाताओं से फॉर्म-6 और घोषणापत्र संबंधी 74,525 फॉर्म मिले हैं. इसके अलावा, दावे और आपत्ति दर्ज कराने वाले निर्वाचकों की कुल संख्या 17,665 है, जिसमें से 7 दिन के बाद 454 मामलों का निस्तारण किया गया है. नियमों के मुताबिक, दस्तावेजों की पात्रता की जांच के 7 दिन बाद संबंधित ईआरओ या एईआरओ इन मामलों का निपटारा करते हैं.

ये भी पढ़ेंBihar Election 2025 Live: बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई, कल योगेंद्र यादव ने पेश किए थे सबूत

चुनाव आयोग ने 24 जून से 25 जुलाई के बीच SIR का गणना चरण पूरा किया. इस प्रक्रिया के दौरान कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म जमा किए. 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची से लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम बाहर थे. चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, इनमें 22 लाख मृतक मतदाता (2.83 प्रतिशत), 36 लाख (4.59 प्रतिशत), जो स्थायी रूप से दूसरी जगह जाकर बसे हैं और 7 लाख (0.89 प्रतिशत) वह वोटर हैं, जिनके पास दोहरी वोटर आईडी थी.

अहम यह है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हुए 12 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. बिहार में SIR प्रक्रिया पर विपक्षी दल शुरुआत से कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए हमलावर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया से लाखों मतदाताओं के मताधिकार छिनने का खतरा है. चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को खारिज कर चुका है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar Voter List SIR

