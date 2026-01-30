Advertisement
2024 के बजट भाषण में 11 तो 2025 में 8 बार हुआ था बिहार का जिक्र, स्पेशल अटेंशन से गदगद हो गए थे नीतीश कुमार

Union Budget: बजट के लिहाज से देखें तो 2024 और 2025 बिहार के लिए ​स्वर्णिम काल था. किसी भी बजट में किसी राज्य विशेष को इतना अटेंशन कभी नहीं मिला था. बिहार को तवज्जो देने पर विपक्षी दलों के कई नेताओं ने भी वित्त मंत्री की काफी आलोचना की थी.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:12 PM IST

2024 में 11 तो 2025 में 8 बार हुआ था बिहार का जिक्र
मोदी सरकार का पिछला बजट 2025-26 बिहारमय था, इसमें कोई दोराय नहीं होनी चाहिए. 2024-25 के बजट में भी बिहार के लिए काफी कुछ था. 2024 के बजट भाषण में तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 बार बिहार शब्द का यूज किया था तो 2025 में 8 बार. 2024 में जहां वित्त मंत्री ने एक्सप्रेसवे, पुल और पावर प्लांट पर फोकस किया था तो 2025 में मखाना बोर्ड, नए हवाई अड्डों पर हुए ऐलान खास आकर्षण थे. सबसे खास बात तो यह थी कि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने मधुबनी साड़ी धारण किया हुआ था. पिछला साल बिहार का चुनावी साल था और दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था. लिहाजा सारा फोकस बिहार पर था और वित्त मंत्री ने बजट के मंच का बिहार के लिए बखूबी इस्तेमाल किया. इतने ऐलान कर दिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट भाषण सुनकर ही गदगद हो गए थे. बाद में पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि अब तक किसी भी बजट में बिहार को इतना नहीं मिला था. नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन जो मिला है वो विशेष पैकेज से कम नहीं है.

पिछले बजट की ये घोषणाएं उतर चुकी हैं धरातल पर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए जिन योजनाओं का ऐलान किया था, उनमें से मखाना बोर्ड बन चुका है. महिलाओं के लिए पिंक बस सर्विस शुरू हो चुकी है. कई जिलों में निजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है. स्कॉलरशिप राशि को दोगुना कर दिया गया है. पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और कई एयरपोर्ट्स निर्माणाधीन हैं. बिहार की सड़कों का हालत काफी सुधरी है. 2027 तक बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना पहुंचने के टारगेट पर तेजी से काम हो रहा है.

READ ALSO: Bihar Budget: पिछले साल के बिहार बजट की कितनी योजनाएं धरातल पर उतरीं, देखें पूरा लेखा-जोखा

क्या क्या ऐलान किए थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड बनाने, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, बाजार समितियों को सशक्त बनाने, प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल खोलने और सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का गठन करने, पटना में महिला हाट खोलने, गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप बनाने, महिलाओं के लिए जिम खोलने, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना करने और निजी कंपनियों से कंप्रेस बायोगैस प्लांट की स्थापना करवाने का ऐलान किया था. 

इसके अलावा वित्त मंत्री ने दवा उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनाने, राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने, प्रवासी बिहारियों के लिए देश के कई शहरों में हेल्प सेंटर बनाने, बिहार में 108 नगर चिकित्सा केंद्र खोलने, कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर बनाने, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने, एसी एसटी और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की प्रोत्साहन राशि को दोगुना करने, महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए मदद देने और छठ पूजा के लिए होम स्टे की सुविधा देने का भी ऐलान किया था. 

बजट में कम तवज्जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आएगा

अब बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और नई सरकार बन चुकी है. अब देखना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार पर उसी तरह मेहरबान रहती हैं, जिस तरह से 2024 और 2025 के बजट में देखने को मिला था. जाहिर है, वित्त मंत्री और पूरी मोदी सरकार को इस बात का भान होगा कि जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों का महत्वपूर्ण समर्थन उसे हासिल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्त बार्गेनर हैं. कुछ दिन पहले ही वे दिल्ली आए थे और पीएम मोदी से मिलकर अपनी मांगों का पुलिंदा थमा चुके हैं.

