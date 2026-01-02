Advertisement
Bihar Weather: अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी

Bihar Aaj Ka Mausam: बिहार में नए साल पर भी भयंकर शीतलहर के साथ-साथ कोहरा और पाला देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 3 जनवरी 2026 के दौरान बिहार में 'शीत दिवस' की स्थिति बनी रहेगी और फिलहाल इस (जनवरी) महीने शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है.

Jan 02, 2026, 07:19 AM IST

Bihar Weather Report: बिहार में नए साल की शुरुआत भयंकर ठंड के साथ हुई है. साल के पहले दिन ही कई जिलों में भयंकर कोहरा और पाला देखने को मिला. हालांकि, दोपहर तक कुछ हिस्सों में धूप निकल आई. इससे लोगों के चेहरे खिल उठे. हालांकि, लोगों की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी. रात होते ही फिर से कोहरा की मोटी चादर ने सबकुछ ढक लिया. आज (शुक्रवार, 02 जनवरी) राजधानी पटना समेत कई जिलों में सुबह-सुबह कोहरा देखने को मिल रहा है. भयंकर शीत लहर से तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है. सर्दीली हवाओं से लोगों की हालत खराब हो रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार वासियों को जनवरी महीने में इसी तरह के हालातों का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग का कहना है कि इस (जनवरी) महीने शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है.

मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और अररिया समेत 19 जिलों में कोल्ड-डे घोषित किया है. इन जिलों में देर रात से ही कोहरा देखने को मिल रहा है. साथ ही गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा और पूर्णिया में शीतलहर का तांडव जारी है. दक्षिण बिहार की बात करें तो पटना, गयाजी, भागलपुर और बक्सर समेत कई जिलों में बादलों ने डेरा डाल रखा है. इसी के साथ मध्यम स्तर का कोहरा भी देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 3 जनवरी 2026 के दौरान बिहार में 'शीत दिवस' की स्थिति बनी रहेगी. आसमान में बादल छा रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं जताई गई है. 

ये भी पढ़ें- बिहार में 7 जनवरी तक रातें सर्द, सभी को डर कहीं ना हो जाए बारिश! पढ़ें वेदर रिपोर्ट

बिहार के ज्यादातर हिस्से में अभी रबी की फसल अभी तैयार हो रही है और गेंहू की फसल के लिए तापमान में गिरावट से फायदा मिलता है. हालांकि, कोहरा और पाला से सरसों की फसल खराब होने का खतरा रहता है. किसानों के मुताबिक, गेंहू की फसल में पानी लगाने का समय चल रहा है. ऐसे में हल्की बारिश होने से उन्हें फायदा होगा. वहीं सरसों की फसल के लिए कोहरा-पाला से नुकसान होता है. इससे सरसों के पौधे कमजोर हो जाते हैं और पैदावार पर असर पड़ता है. लिहाजा हल्की बारिश से इस फसल को भी फायदा हो सकता है. हालांकि, चने की फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है.

