Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3212374
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल, कुल 8 सीटों पर होंगे चुनाव, निशांत कुमार भी उतरेंगे मैदान में

Bihar MLC Election: भारतयी जनता पार्टी और जदयू अपने कई नेताओं को इस बार विधान परिषद भेज सकती है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एमएलसी के चुनावी मैदान में उतरेंगे. 

Written By  Shailendra |Last Updated: May 11, 2026, 07:57 AM IST

Trending Photos

बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल (Photo-AI)
बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल (Photo-AI)

Bihar Legislative Council Election: बिहार की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ने वाली है. विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग कभी भी ऐलान कर सकता है. इन चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों सियासी खेमों में हलचल तेज हो गई है. एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर संतुलन साधने की चुनौती होगी. वहीं, महागठबंधन के लिए साख का सवाल माना जा रहा है.

पटना से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतयी जनता पार्टी और जदयू अपने कई नेताओं को इस बार विधान परिषद भेज सकती है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एमएलसी के चुनावी मैदान में उतरेंगे. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. दोनों नेता एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में होंगे.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जदयू के बड़े हिस्से के बीच चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को भी एक सीट मिलने की प्रबल संभावना है. माना जा रहा है कि एनडीए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर देगी. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नए चेहरों पर दांव लगा सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए की तरफ से खाली सीट
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से खाली सीट के अलावा संजय प्रकाश का कार्यकाल 28 जून को खत्म होगा. जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा और कुमुद वर्मा ने सीट छोड़ दी है. इस वजह से सीटें खाली हो रही हैं. वहीं, नीतीश कुमार के सीट छोड़ने की वजह से उपचुनाव होगा.

महागठबंधन ये सीटे होंगी रिक्त
राजद की तरफ से मोहम्मद फारुक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इस वजह से सीटें खाली होंगी. दूसरी तरफ से कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी खत्म होगा.

यह भी पढ़ें: आधी रात को मुकुंद तिवारी को मिली बेल, बोले- 'कब होगी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी'

TAGS

bihar MLC electionsnishant kumar

Trending news

bihar MLC elections
बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल, निशांत कुमार भी उतरेंगे मैदान में
Bihar News
Bihar Breaking News Live: बिहार की राजनीति में 'सुपर मंडे'! MLC चुनाव की तैयारी, प्रशासनिक फेरबदल और मुजफ्फरपुर में विधायक बनाम तिवारी
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में मुरहू की बनई नदी से दिन-दहाड़े हो रही बालू की लूट
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: खूंटी में मुरहू की बनई नदी से दिन-दहाड़े हो रही बालू की लूट
Nawada News
नवादा में अपराधियों का तांडव, थाने के बाहर ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पर जानलेवा हमला
Mukund Tiwari
आधी रात को मुकुंद तिवारी को मिली बेल, बोले- 'कब होगी बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी'
Mashal Juloos
मालपुर सिविल कोर्ट प्रस्ताव के खिलाफ बड़ा जन-आंदोलन, मशालों की लौ में दिखा जनता का आक
Madhepura news
Madhepura News: बिहारीगंज में बड़ी चोरी, खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में घुसे चोर
Bagaha News
नेपाल सरकार का नया फरमान, भारत से नेपाल जाने वालों को अब दिखाना होगा वैध परिचय पत्र
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में पुलिस का एक्शन, प्रतिबंधित मांस की खबर पर मस्जिद गली में मारा छापा