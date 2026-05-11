बिहार में अब MLC चुनाव का बजेगा बिगुल, कुल 8 सीटों पर होंगे चुनाव, निशांत कुमार भी उतरेंगे मैदान में

Bihar Legislative Council Election: बिहार की सियासत में एक बार फिर सरगर्मी बढ़ने वाली है. विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग कभी भी ऐलान कर सकता है. इन चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों सियासी खेमों में हलचल तेज हो गई है. एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर संतुलन साधने की चुनौती होगी. वहीं, महागठबंधन के लिए साख का सवाल माना जा रहा है.

पटना से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारतयी जनता पार्टी और जदयू अपने कई नेताओं को इस बार विधान परिषद भेज सकती है. पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एमएलसी के चुनावी मैदान में उतरेंगे. वहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है. दोनों नेता एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में होंगे.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी और जदयू के बड़े हिस्से के बीच चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) को भी एक सीट मिलने की प्रबल संभावना है. माना जा रहा है कि एनडीए जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों पर जोर देगी. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन नए चेहरों पर दांव लगा सकता है.

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एनडीए की तरफ से खाली सीट

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी के इस्तीफे से खाली सीट के अलावा संजय प्रकाश का कार्यकाल 28 जून को खत्म होगा. जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा और कुमुद वर्मा ने सीट छोड़ दी है. इस वजह से सीटें खाली हो रही हैं. वहीं, नीतीश कुमार के सीट छोड़ने की वजह से उपचुनाव होगा.

महागठबंधन ये सीटे होंगी रिक्त

राजद की तरफ से मोहम्मद फारुक और सुनील कुमार सिंह का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इस वजह से सीटें खाली होंगी. दूसरी तरफ से कांग्रेस से समीर कुमार सिंह का कार्यकाल भी खत्म होगा.

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