Gaya News: बिहार में इस साल चुनावी हिंसा का पहला मामला, तारीखों के ऐलान के बाद जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर चली गोली

Bihar News: बिहार के गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में जनसुराज के नेता गजेंद्र सिंह पर सोमवार देर रात अपराधियों ने फायरिंग की, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम भी जांच में लगी है. समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं.

Oct 07, 2025, 12:58 PM IST

जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर चली गोली
Bihar News:  बिहार के गयाजी जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में जनसुराज नेता गजेंद्र सिंह पर अपराधियों ने फायरिंग की है. हालांकि उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है. एक गोली उनकी गाड़ी में लगने की बात सामने आई है. पुलिस जांच में जुट गई है. पुलिस के अनुसार, जनसुराज के नेता गजेंद्र सिंह सोमवार देर रात अपने विधानसभा क्षेत्र चंदौती के आसपास से स्कॉर्पियो के जरिए लौट रहे थे. बताया गया कि वे जब गयाजी में अपने आवास की ओर लौट रहे थे तभी चंदौती रोड में एलआईसी ऑफिस और डीपीएस स्कूल के बीच में बाइक सवार अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी.

रामपुर थाना के प्रभारी दिनेश बहादुर सिंह ने मंगलवार को बताया कि गजेंद्र सिंह के बयान पर रामपुर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि सिंह जब वापस लौट रहे थे तभी अचानक पहले से घात लगाए एक बाइक पर सवार दो अज्ञात व्यक्ति आए और फायरिंग शुरू कर दी. ड्राइवर ने गाड़ी तेजी से मोड़ ली. उसके बाद अपराधी भाग गए.

जनसुराज के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं. इस घटना में गजेंद्र सिंह को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. उन्होंने दावा किया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. जहां यह घटना हुईहै, वहां सीसीटीवी नहीं लगी है.

बताया गया कि गजेंद्र सिंह आगामी चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं. इधर, जनसुराज के नेताओं ने अपराधियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. उल्लेखनीय है कि सोमवार को ही चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है.
इनपुट: आईएएनएस

