'सिर्फ INSTA-FB से नहीं होगी बिहार की प्रगति', राहुल गांधी ने PM मोदी के डेटा वाले बयान पर किया करारा प्रहार

Bihar Chunav 2025: बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है. पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा. जिसे लेकर सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई है. इसी क्रम में आज राहुल गांधी ने आज दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने NDA पर जमकर निशाना साधा.

Last Updated: Oct 29, 2025, 07:57 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान ने अब गति पकड़ ली है. लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बुधवार को चुनावी मैदान में उतर गए. उन्होंने दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा. राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के इंटरनेट डेटा सस्ता होने को लेकर दिए गए एक बयान पर कहा कि एनडीए सरकार लोगों को बरगला रही है. इंस्टाग्राम और फेसबुक से बिहार की प्रगति नहीं होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को सरकार रोजगार नहीं दे पाई है. अगर ये आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं रखेंगे, तो आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के घर के सामने पहुंच जाएंगे और काम मांगने लगेंगे.

'दो-चार साल बाद वह भी बेरोजगार'
उन्होंने कहा कि रील्स में कुछ नहीं है. एक-दो लोग इंफ्लुएंसर बनेंगे और दो-चार साल बाद वह भी बेरोजगार हो जाएंगे. उन्होंने लोगों को भरोसा देते हुए आगे कहा कि महागठबंधन की सरकार हर धर्म, हर जाति की सरकार होगी. हमारी सरकार बिहार को विकास की पटरी पर लाएगी. इसमें हर वर्ग के लिए जगह होगी और सभी का सम्मान होगा. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने अति पिछड़ा वर्ग के लिए एक 'स्पेशल मैनिफेस्टो' बनाया है, जिसे हम लागू करेंगे. राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार जैसे मोर्चों पर पीछे धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि बिहार को हर क्षेत्र में नंबर एक बनाएंगे. बिहार को बदलकर दिखाएंगे.

डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बोले राहुल गांधी
उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' की चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने से 'ऑपरेशन सिंदूर' रोक दिया गया. ट्रंप ने 50 बार कहा कि हमने 'ऑपरेशन सिंदूर' रुकवाया है. राहुल गांधी ने वोट चोरी की भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की आवाज दबाना चाहती है. बिहार पहले सिर्फ हिंदुस्तान का केंद्र नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी यहां होती थी, और यही हमारा लक्ष्य है. हम लोग एक बार फिर बिहार को उसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता है. उन्होंने लोगों से वोट चोरी रोकने की अपील करते हुए कहा कि ये लोग बिहार में भी वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि बिहार में सबसे अच्छे कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूल खुलें और अच्छे अस्पताल हों. इससे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी एक चुनावी सभा को संबोधित किया.

-आईएएनएस

bihar chunav 2025

