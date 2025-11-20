लालू, राबड़ी, नीतीश या फिर मांझी, सरकार किसी की भी हो, सत्ता की मलाई चांपने में इनका जोड़ नहीं

उम्र 79 साल...नाम- बिजेद्र प्रसाद यादव...काम सियासत करना और सरकार किसी की भी हो मंत्री बनना इनका तय होता है. अरे! हां भाई एकदम सही सुन रहे हैं. सुपौल से बिजेद्र यादव साल 1990 में पहली बार विधायक चुनाव जीते. यहीं से इनकी सियासी पारी शुरू हो होती है. बिजेद्र यादव जब भी मंत्री बनते हैं और आज की भी सरकार में मंत्री बने हैं. सबसे बड़ी बता ये है कि वह तब से लेकर आज तक विधायक हैं. वह कभी चुनाव नहीं हरे हैं.

बिजेद्र प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री बने थे. साल 1991 में उन्हें ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया. बिजेद्र यादव साल 1995 में दोबारा चुनाव जीतकर वह नगर विकास मंत्री बने. इसके बाद विधि के साथ ऊर्जा विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई थी. साल 2000 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीता था. साल 2005 का विधानसभा चुनाव एनडीए की सत्ता वापसी हुई और बिजेद्र प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया.

साल 2010 के बाद राजनीतिक उतार-चढ़ावों के बीच बिजेद्र प्रसाद यादव बिहार सरकार में मंत्री बनते रहे हैं. जब नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफ देकर जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी थी, तब भी बिजेद्र प्रसाद यादव मंत्री बने थे. वहीं, जब 2015 में नीतीश सरकार बनी तब भी वह सरकार में मंत्री बनाए गए.

साल 2022 में नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी बिजेद्र प्रसाद यादव मंत्री बने. बिजेंद्र प्रसाद यादव को कैबिनेट में महत्वपूर्ण जगह दी गई थी. अब साल 2025 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बिहार में नई सरकार का गठन हुआ, तब भी बिजेद्र प्रसाद यादव को मंत्री बनाया गया.

