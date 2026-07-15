/बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन में गढ़ को बचाने के लिए BJP ने झोंकी पूरी ताकत, CM सम्राट समेत 40 दिग्गजों की उतारी फौज

बांकीपुर का किला बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में उतारा है. इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और MLC पवन सिंह समेत विधायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है. बांकीपुर में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नित्यानदं राय, गिरिराज सिंह, बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री विजय सिन्हा, मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री मिथिलेश तिवारी और मंत्री लखेंद्र पासवान का नाम भी शामिल है.