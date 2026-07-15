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बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन में गढ़ को बचाने के लिए BJP ने झोंकी पूरी ताकत, CM सम्राट समेत 40 दिग्गजों की उतारी फौज

Bankipur By-Election: बांकीपुर का किला बचाने के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में उतारा है. इस सीट से बीजेपी के नीरज सिन्हा का सामना जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता से है.

Published: Jul 15, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:33 AM IST
बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन में गढ़ को बचाने के लिए BJP ने झोंकी पूरी ताकत, CM सम्राट समेत 40 दिग्गजों की उतारी फौज
Image Credit: बांकीपुर उपचुनावः BJP ने झोंकी पूरी ताकत, CM सम्राट समेत 40 स्टार प्रचारक उतारे (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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