/बांकीपुर उपचुनावः नितिन नवीन में गढ़ को बचाने के लिए BJP ने झोंकी पूरी ताकत, CM सम्राट समेत 40 दिग्गजों की उतारी फौज

राज्य चुनें
बांकीपुर का किला बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए बीजेपी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को चुनाव प्रचार में उतारा है. इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और MLC पवन सिंह समेत विधायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है. बांकीपुर में बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नित्यानदं राय, गिरिराज सिंह, बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री विजय सिन्हा, मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री मिथिलेश तिवारी और मंत्री लखेंद्र पासवान का नाम भी शामिल है.
बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर बांकीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम है. दूसरे नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम है, जबकि तीसरे नंबर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का नाम है. इसके आगे विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, सतीश चंद्र दुबे, राजभूषण चौधरी, मंगल पांडेय का नाम है.
बता दें कि बांकीपुर सीट पर साल 1995 से बीजेपी का कब्जा है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद यहां से लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं. इससे पहले उनके पिता इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे थे. नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से यह सीट खाली हुई और उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं. 30 जुलाई को इस सीट पर मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
बीजेपी ने इस सीट के लिए नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा है. उनके सामने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता हैं. तेज प्रताप यादव ने यहां से वीणा मानवी को टिकट दिया था, लेकिन मंगलवार (14 जुलाई) को उनका नामांकन रद्द हो गया. इस पर भी अब सियासत देखने को मिल रही है.