47वें स्थापना दिवस के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के क्लब में शामिल होगा एक और सदस्य, समता पार्टी बनाने के 11 साल बाद ही सीएम बन गए थे नीतीश कुमार

BJP 47th Foundation Day: भारतीय जनता पार्टी (BJP) आज सोमवार को अपना 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है. बिहार में भी इसको लेकर कई आयोजन किए गए हैं. यह बीजेपी के लिए एक तरह से निराशाजनक है कि अब तक वह बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकी है. हालांकि उसकी अपनी सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और इसी महीने के मध्य में बिहार में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है. नीतीश कुमार उच्च सदन में जाएंगे और बिहार की सत्ता बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री के हवाले होने जा रही है. इसकी कवायद बहुत तेजी से चल रही है. सवाल यह है कि आखिर हिन्दी पट्टी का एक बड़ा राज्य होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अपनी सरकार अब तक क्यों नहीं बना पाई? दूसरी ओर, नीतीश कुमार ने 1994 में समता पार्टी बनाने के केवल 11 साल बाद 2005 में बिहार में बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार स्थापित कर ली थी और उसके बाद बीजेपी का अपनी सरकार बनाने का सपना टूट गया था.

स्थापना काल से ही बीजेपी हिन्दुओं की राजनीति करती चली आ रही है. 6 अप्रैल, 1980 में जबसे इसकी स्थापना हुई, तब से इसके कोर मुद्दों में राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति और समान नागरिक संहिता शामिल रहे हैं. 90 के दशक में बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर आक्रामक राजनीति का प्रदर्शन किया. कई राज्यों में इसका फायदा मिला, लेकिन कुछ राज्यों में वह इसे भुनाने में नाकामयाब रही थी. बिहार वैसे ही राज्यों में से एक था.

READ ALSO: बिहार के 10 बड़े कायस्थ नेता, जो जातीय राजनीति में सभी पर पड़ते हैं भारी!

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, बीजेपी के राम मंदिर को लेकर आक्रामकता दिखाने के समानांतर मंडल की राजनीति भी देश में विकसित हो रही थी. समाजवादी नेताओं ने इसे मंडल बनाम कमंडल बना दिया था. यह राजनीति भाजपा को रास नहीं आ रही थी. मंडल की राजनीति के चलते हिन्दू वोटर जातियों में बंटे हुए थे और इसलिए कमंडल की राजनीति केवल अगड़े वोटरों के भरोसे रह गई थी. तभी तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता रहा.

बिहार उन राज्यों में से था, जहां समाजवादी राजनीति की पैठ बहुत गहरी जमी हुई थी और इसके प्रणेता जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन पटना के गांधी मैदान में ही किया था. समाजवादी आंदोलन से बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, जॉर्ज फर्नांडीस जैसे नेता निकले. मंडल की राजनीति के समय लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान तत्कालीन जनता दल के नेता हुआ करते थे और 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री भी बन गए थे.

उन्होंने अपने रोचक संबोधनों के जरिए पिछड़ों और दलितों की राजनीति को विमर्श में ला दिया और इसलिए इन समुदायों ने बीजेपी के हिन्दुओं की राजनीति को हाशिये पर रखा. जाति की राजनीति बिहार की पहचान बन गई, जहां हर समुदाय का अपना नेता खड़ा हो गया. बाद के दिनों में लालू प्रसाद यादव जहां यादव और मुसलमानों के नेता बनकर उभरे, वहीं नीतीश कुमार कुर्मी और कोइरी का लव-कुश समीकरण बनाकर राजनीति करने लगे. रामविलास पासवान दलितों के मसीहा के रूप में उभरकर सामने आए.

1994 में नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडीस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई तो लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक से कुर्मी-कोइरी निकल गए. उसके बाद रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी बनाई तो दलित उनके साथ हो लिए. उसके बाद लालू प्रसाद यादव केवल यादव और मुसलमानों के नेता बनकर रह गए. नीतीश कुमार के लव-कुश समीकरण साथ बीजेपी का अगड़ा वोटबैंक जुड़ गया और एक मजबूत राजनीतिक समीकरण बन गया, जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया.

भाजपा के तत्कालीन सर्वोच्च नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने नीतीश कुमार से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया था, लिहाजा, एनडीए को बहुमत मिलने के बाद बिहार उनके शासनकाल में आ गया. उसके बाद बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द घूमने लगी थी. रामविलास पासवान भी एकाध बार आगे-पीछे होने के बाद एनडीए के होकर रह गए. उनकी पार्टी आज भी एनडीए का हिस्सा है और बिहार में उसके पास 19 विधायक हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल से 6 कम है. 2013 में भाजपा के केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उभार हुआ, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया था.

2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर लड़ा और उसके 22 सांसद चुनकर आए. तब बिहार के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम पर जाति से ऊपर उठकर मतदान किया था. दूसरी ओर, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के महज 2 सांसद चुने गए थे. नीतीश कुमार ने इसके बाद नैतिकता का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था. मांझी की महत्वाकांक्षा बाद के दिनों में बढ़ी तो नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उनके वोटबैंक से महादलित समाज का एक तबका मांझी की नई पार्टी के साथ चला गया था.

उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल से हाथ मिलाया और 2015 में भारी बहुमत हासिल करने के 2 साल बाद ही वापस एनडीए में आ गए. उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से नीतीश कुमार को पलटूराम की संज्ञा से नवाजा जाने लगा. 2022 और 2024 में भी नीतीश कुमार क्रमश: राजद के साथ गए और फिर एनडीए में लौट आए थे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चालबाजी से जहां बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की सत्ता में वापसी की संभावनाओं को खत्म कर दिया था. बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल अभी तक नीतीश कुमार के जाल में फंसे हुए हैं.

हालांकि अब जबकि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और बिहार की सत्ता में अब वे कुछ दिन ही रहने वाले हैं, लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार जब तक चाहे, मुख्यमंत्री बने रहे. राजनीतिक विश्लेषक भले ही यह कहकर उनकी आलोचना करते रहें कि वे अपने दम पर कभी बिहार की सत्ता में स्थापित नहीं हो पाए, लेकिन उनके शासन करने के तरीकों को देखें तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वे किसी के रहमोकरम से मुख्यमंत्री बने हुए हैं. उन्होंने बिंदास राजनीति की. मनचाहा फैसले लिए और विरोधियों को कभी हावी नहीं होने दिया.

कुल मिलाकर, बिहार में आज भी जाति की राजनीति धर्म की राजनीति पर हावी है. यहां हर जाति और समाज के नेता हैं और उनके अपने कोर वोटर भी हैं. यहां के वोटर शायद ही कभी धर्म के आधार पर मतदान करते नजर आए. यही कारण है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी के इस महत्वपूर्ण राज्य में कभी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी. अब 47वें स्थापना दिवस के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री क्लब में एक और मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहा है तो इसके लिए पूरी पार्टी को बधाई तो बनती है. वो कहते हैं न, देर आए, दुरुस्त आए.