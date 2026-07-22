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पटना में सदाकत आश्रम पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने, खूब चलीं लाठियां

Bihar Politics: पटना स्थित कांग्रेस मुख्यालय यानी सदाकत आश्रम के सामने बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई. दोनों तरफ से पत्थरबाजी और लाठियां भांजी गईं. इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 22, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:39 PM IST
पटना में सदाकत आश्रम पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने, खूब चलीं लाठियां
Image Credit: बीजेपी-कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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