पटना में सदाकत आश्रम पर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने, खूब चलीं लाठियां

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पटना में आज यानी बुधवार (22 जुलाई) का दिन हंगामों से भरपूर रहा. एक तरफ आइसा (AISA) के कार्यकर्ताओं ने जेपी गोलंबर के पास हुड़दंग मचाया और मीडियाकर्मियों को अपना निशाना बनाया तो दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम पर प्रदर्शन करने पहुंचे. भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भिड़त हो गई. दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठियां थीं. एकबारगी तो यह लगा कि झंडा मेला का सीन है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के आमने-सामने होने से पुलिस और प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए.
पुलिस के पदाधिकारी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते रहे, लेकिन सत्तापक्ष के साथ ही कांग्रेस के नेता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. इसके बाद दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. दोनों तरफ से पत्थरबाजी और लाठियां भांजी गईं. इस घटना में कई लोगों को चोटें आई हैं. बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक दिन पहले दिल्ली में पीएम मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन का विरोध करने पहुंचे थे. इस दोनों दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का आमना-सामना हो गया.
उधर, नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन किया गया. छात्रों की आड़ में शुरू किए गए इस प्रदर्शन को हिंसक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई. AISA के प्रदर्शन की आड़ में बुद्ध की धरती और महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर हिंसा देखने को मिली. प्रदर्शनकारियों ने मीडियाकर्मियों पर जानलेवा कर दिया. ज़ी मीडिया समेत कई बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को जान से मारने की कोशिश की गई. हालांकि, पटना पुलिस की त्वरित कार्रवाई से पत्रकारों की जान बची.