'कांग्रेस 'मोदी फोबिया' से ग्रस्त', कोलंबिया में राहुल के बयान पर BJP-JDU हुई हमलावर

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कोलंबिया दौरे के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी की. उनके इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है. भाजपा और जदयू नेताओं ने इसे देशविरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला है.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के सह-प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मनोरोगी पार्टी बन चुकी है, जिसे "मोदी फोबिया" हो गया है. मौर्य ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं और इसी वजह से वे देशविरोधी ताकतों के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं.

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी कभी भारतीयता की भावना को आत्मसात नहीं कर पाए. उन्हें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, लेकिन वे लगातार देश की छवि धूमिल करते हैं. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है, जबकि राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं.

राज्य के एक और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी खुद के लिए ही खतरा बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि जनता उन्हें लगातार नकार रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है. उन्होंने दावा किया कि जनता आगे भी उन्हें सबक सिखाती रहेगी.

जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए थे, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने यात्रा की, वे कोई मायने नहीं रखते थे. झा ने कहा कि राहुल गांधी जब भी किसी पार्टी या नेता का विरोध करते हैं तो अंत में देश का ही विरोध करने लगते हैं, जो उचित नहीं है.

भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है कि वे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और विदेश जाकर अपने ही देश को गाली देते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते-करते वे भारत का विरोध करने लगते हैं, जो किसी भी भारतीय को स्वीकार नहीं है.

