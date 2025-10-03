Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2946664
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'कांग्रेस 'मोदी फोबिया' से ग्रस्त', कोलंबिया में राहुल के बयान पर BJP-JDU हुई हमलावर

राहुल गांधी के कोलंबिया में दिए गए बयान से बिहार की राजनीति में गरमी आ गई है. भाजपा और जदयू नेताओं ने उन्हें देशविरोधी करार देते हुए कहा कि सत्ता पाने की लालसा में वे लगातार भारत की लोकतांत्रिक छवि को धूमिल कर रहे हैं. केशव प्रसाद मौर्य से लेकर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तक ने उन पर तीखा प्रहार किया.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:39 PM IST

Trending Photos

राहुल गांधी के कोलंबिया वाले बयान पर बिहार की सियासत गरमाई
राहुल गांधी के कोलंबिया वाले बयान पर बिहार की सियासत गरमाई

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कोलंबिया दौरे के दौरान भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी की. उनके इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है. भाजपा और जदयू नेताओं ने इसे देशविरोधी बताते हुए तीखा हमला बोला है.

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के सह-प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मनोरोगी पार्टी बन चुकी है, जिसे "मोदी फोबिया" हो गया है. मौर्य ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं और इसी वजह से वे देशविरोधी ताकतों के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं.

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी कभी भारतीयता की भावना को आत्मसात नहीं कर पाए. उन्हें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, लेकिन वे लगातार देश की छवि धूमिल करते हैं. उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है, जबकि राहुल गांधी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम करने का काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य के एक और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी खुद के लिए ही खतरा बन चुके हैं. उन्होंने कहा कि जनता उन्हें लगातार नकार रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है. उन्होंने दावा किया कि जनता आगे भी उन्हें सबक सिखाती रहेगी.

जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आए थे, लेकिन जिन मुद्दों पर उन्होंने यात्रा की, वे कोई मायने नहीं रखते थे. झा ने कहा कि राहुल गांधी जब भी किसी पार्टी या नेता का विरोध करते हैं तो अंत में देश का ही विरोध करने लगते हैं, जो उचित नहीं है.

भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है कि वे देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं और विदेश जाकर अपने ही देश को गाली देते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते-करते वे भारत का विरोध करने लगते हैं, जो किसी भी भारतीय को स्वीकार नहीं है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाई रणनीति, जानें किसे मिला कमल खिलाने का टास्क

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rahul Gandhi

Trending news

Kanti Vidhan Sabha Seat
Kanti Vidhan Sabha: 2020 में RJD ने दर्ज की थी जीत, अब BJP कर रही वापसी की तैयारी
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी ने बनाई रणनीति, जानें किसे मिला कमल खिलाने का टास्क
Akshara Singh
अक्षरा सिंह का नया धमाका, पति-पत्नी की नोकझोंक वाला गाना ‘चल जाईब मायके’ जल्द रिलीज
Bihar politics
काम कब करेंगे? 'मन की बात', 'दिल की बात' और 'चुनाव की बात' ही करेंगे: तेजस्वी यादव
Makhana Revolution
Makhana Revolution: नीतीश सरकार की नई योजना से बदल जाएगी बिहार के किसानों की तकदीर
dearness allowence
बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता
Muzaffarpur News
शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप
BJP Gujarat Formulla
बिहार में गुजरात फॉर्मूले को लागू करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा
Bihar News
ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की गूंज के साथ मां दुर्गा का विसर्जन
Bihar Cabinet Meeting
बिहार में बनेगा नया फिल्म और नाट्य संस्थान, कैबिनेट बैठक में 129 एजेंडो पर लगी मुहर
;