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मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट, विपक्ष भी सरकार पर हमलावर

बिहार में मदरसों की जांच के आदेश के बाद बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है. एक तरफ पक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू में खटपट होती दिख रही है.

Written By  Sunny Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 02, 2026, 02:32 PM IST

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मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट
मदरसों की जांच के आदेश पर बीजेपी और जेडीयू में खटपट

बिहार सरकार ने राज्य के सभी एडेड मदरसों की जांच का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र जारी कर 10 दिनों के भीतर मदरसों का स्थलीय निरीक्षण कराने का निर्देश दिया है. मदरसों में छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की नियुक्ति, शैक्षणिक गतिविधियों और सरकारी अनुदान के उपयोग की जांच की जाएगी. निरीक्षण के लिए प्रखंड स्तर पर त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें बीडीओ/सीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वरीय प्रधानाध्यापक शामिल होंगे. जांच रिपोर्ट फोटो साक्ष्य के साथ 10 दिनों के भीतर सरकार को सौंपनी होगी. वहीं, अब इस पर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है. 

राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मदरसा की जांच को लेकर कहा कि चाहे वह संस्कृत विद्यालय हो या फिर मदरसा हो, इनकी जांच करके फिजिकल रिपोर्ट सरकार के पास आए कि सही मायने में धरातल पर संस्थान अच्छे तरीके से चल रहा है. 

बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने पहले भी कई बार जांच कराई है, लेकिन जांच के नाम पर वेतन कई महीनों से बंद किया गया है, यह उचित नहीं है. वित्त विभाग शिक्षा विभाग को दोष देता है और शिक्षा विभाग वित्त विभाग को, ऐसे में शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही होगी. शिक्षा विभाग अब तक उपयोगिता प्रमाणपत्र क्यों नहीं दे पाया. 

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वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मदरसा और संस्कृत विद्यालय की जांच के नाम पर सरकार एजेंडा सेट करना चाहती है. कहीं ऐसा ना हो कि जांच के नाम पर बच्चों की पढ़ाई बाधित हो. शैक्षणिक वातावरण बेहतर हो और उसके निर्माण की दिशा में सरकार गंभीरता दिखाती है तो सही है. जांच कराई जा रही है, लेकिन जांच के बाद जो कमियां है, सरकार को उसे भी पूरा करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: CM सम्राट का शेखपुरा दौरा: लाभार्थियों को बांटे चेक, अपराधियों को दी चेतावनी

कांग्रेस प्रवक्ता ने राजेश राठौर ने कहा कि सम्राट सरकार ऐसा कोई भी पल नहीं छोड़ रही है, जिसमें नीतीश सरकार को अपमानित ना किया जाए. संस्कृत विद्यालय और मदरसे की जांच कराई जा रही है तो इसका मतलब है कि नीतीश सरकार ने काम सही से नहीं किया है. इस जांच की आड़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कोपभाजन का शिकार विद्यालय हो रहा है. महीनों से वेतन लंबित है, यह उगाही का अड्डा है ना कि जांच का आदेश.

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